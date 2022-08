Basketball-EM 2022: Slowenien - Kader, Trainer, Erfolge

Sloweniens Megastar Luka Doncic macht sein Team automatisch zum Turnier-Favoriten bei der Basketball-EM. © IMAGO/Milos Vujinovic

Slowenien zählt dank NBA-Superstar Luka Doncic zum Favoriten-Kreis bei der Basketball-EM. Der slowenische Kader im Überblick.

Köln/Berlin – Vom 1. bis 18. September 2022 findet in Deutschland die Basketball-Europameisterschaft statt. Unter anderen hochkarätigen Mannschaften ist auch Sloweniens Basketball-Nationalmannschaft dabei.

Slowenien, Basketball-EM 22 – der Kader der Basketball-Nationalmannschaft

Der Kader der slowenischen Mannschaft wurde noch nicht final bekannt gegeben. Hier ein Überblick über das vorläufige Team.

Jaka Blažič: Jaka Blažič, der slowenische Basketball-Nationalspieler spielt bei dem türkischen Verein Bahçeşehir Koleji in der Basketball-Superliga. Er ist 1,96 Meter groß und spielt auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward.

Jaka Blažič, der slowenische Basketball-Nationalspieler spielt bei dem türkischen Verein Bahçeşehir Koleji in der Basketball-Superliga. Er ist 1,96 Meter groß und spielt auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward. Vlatko Čančar: Čančar steht aktuell bei den Denver Nuggets in der National Basketball Association (NBA) unter Vertrag steht. Er ist 2,01 Meter groß und läuft meist als Small Forward auf.

Čančar steht aktuell bei den Denver Nuggets in der National Basketball Association (NBA) unter Vertrag steht. Er ist 2,01 Meter groß und läuft meist als Small Forward auf. Žiga Dimec : Der slowenische Basketballprofi ist für den Verein Anwil Włocławek von der PLK aktiv. Er hat eine Körpergröße von 2,11 Meter.

: Der slowenische Basketballprofi ist für den Verein Anwil Włocławek von der PLK aktiv. Er hat eine Körpergröße von 2,11 Meter. Luka Dončić: Der 2,01 Meter große slowenische Basketballer ist seit 2018 bei den Dallas Mavericks unter Vertrag und spielt in der Profiliga NBA von Nordamerika. Er ist einer der besten Spieler der NBA und hat bereits mehrere Auszeichnungen wie den Most Valuable Player Award (MVP) der EuroLeague und der Liga ACB sowie den NBA Rookie of the Year Award erhalten.

Der 2,01 Meter große slowenische Basketballer ist seit 2018 bei den Dallas Mavericks unter Vertrag und spielt in der Profiliga NBA von Nordamerika. Er ist einer der besten Spieler der NBA und hat bereits mehrere Auszeichnungen wie den Most Valuable Player Award (MVP) der EuroLeague und der Liga ACB sowie den NBA Rookie of the Year Award erhalten. Goran Dragić: Der 1,90 Meter große Goran Dragić steht gegenwärtig bei den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA unter Vertrag. Wie sein Bruder Zoran Dragić ist er auch Basketball-Nationalspieler. Er gewann 2013/14 den NBA Most Improved Player Award und wurde 2018 für das All-Star-Team nominiert.

Der 1,90 Meter große Goran Dragić steht gegenwärtig bei den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA unter Vertrag. Wie sein Bruder Zoran Dragić ist er auch Basketball-Nationalspieler. Er gewann 2013/14 den NBA Most Improved Player Award und wurde 2018 für das All-Star-Team nominiert. Zoran Dragić: Wie sein drei Jahre älterer Bruder Goran Dragić war Zoran Dragić auch Spieler der NBA, jedoch nur für eine Saison, in der Saison 2014/15. Sie spielten während dieser Zeit zusammen bei den Phoenix Suns und den Miami Heat. Danach kehrte Zoran Dragić nach Europa zurück. Aktuell ist er für das spanische EuroLeague-Team Baskonia Vitoria-Gasteiz aktiv.

Wie sein drei Jahre älterer Bruder Goran Dragić war Zoran Dragić auch Spieler der NBA, jedoch nur für eine Saison, in der Saison 2014/15. Sie spielten während dieser Zeit zusammen bei den Phoenix Suns und den Miami Heat. Danach kehrte Zoran Dragić nach Europa zurück. Aktuell ist er für das spanische EuroLeague-Team Baskonia Vitoria-Gasteiz aktiv. Jakob Čebašek: Der 2 Meter große Stürmer ist bei den Leuven Bears in der belgischen Pro Basketball League aktiv.

Der 2 Meter große Stürmer ist bei den Leuven Bears in der belgischen Pro Basketball League aktiv. Gregor Hrovat: Hrovat spielt für Élan Béarnais von der LNB Pro A. Der 1,96 Meter große Basketballprofi spielt als Swingman.

Hrovat spielt für Élan Béarnais von der LNB Pro A. Der 1,96 Meter große Basketballprofi spielt als Swingman. Edo Murić: Murić spielte für Cedevita Olimpija in der slowenischen Liga und in der ABA League. Der 2,02 Meter große Basketballer spielt die Position des Small Forward.

Murić spielte für Cedevita Olimpija in der slowenischen Liga und in der ABA League. Der 2,02 Meter große Basketballer spielt die Position des Small Forward. Aleksej Nikolić: Der 1,91 Meter große Nikolić ist bei dem serbischen Traditionsklub KK Partizan Belgrad unter Vertrag und tritt mit ihm in der serbischen KLS, der überregionalen ABA-Liga und dem EuroCup an.

Der 1,91 Meter große Nikolić ist bei dem serbischen Traditionsklub KK Partizan Belgrad unter Vertrag und tritt mit ihm in der serbischen KLS, der überregionalen ABA-Liga und dem EuroCup an. Klemen Prepelič: Prepelič spielte in slowenischen Basketball-Clubs, daneben ebenso in der Türkei und während der Basketball-Bundesliga 2015/16 für den deutschen Erstligisten EWE Baskets Oldenburg.

Prepelič spielte in slowenischen Basketball-Clubs, daneben ebenso in der Türkei und während der Basketball-Bundesliga 2015/16 für den deutschen Erstligisten EWE Baskets Oldenburg. Matic Rebec: Matic Rebec spielte für Agribertocchi Orzinuovi der Serie A2 Basket auf der Point Guard Position. Der 1,80 Meter große Rebec war während der Saison 2019-20 bei Cibona und Rasta Vechta. Seit 19. August 2020 spielt er für Rouen Métropole Basket des LNB Pro B.

Matic Rebec spielte für Agribertocchi Orzinuovi der Serie A2 Basket auf der Point Guard Position. Der 1,80 Meter große Rebec war während der Saison 2019-20 bei Cibona und Rasta Vechta. Seit 19. August 2020 spielt er für Rouen Métropole Basket des LNB Pro B. Luka Rupnik: Der 1,86 Meter große Rupnik spielte für Semt77 Yalovaspor auf der Point Guard Position.

Der 1,86 Meter große Rupnik spielte für Semt77 Yalovaspor auf der Point Guard Position. Gašper Vidmar: Der 2,11 Meter große Vidmar nahm an Welt- und Europameisterschaften teil und spielt seit 2007 in der Türkei in der höchsten türkischen Spielklasse Türkiye Basketbol Ligi.

Der 2,11 Meter große Vidmar nahm an Welt- und Europameisterschaften teil und spielt seit 2007 in der Türkei in der höchsten türkischen Spielklasse Türkiye Basketbol Ligi. Mike Tobey: Der 2,13 Meter große Michael Edward Tobey ist ein in Amerika geborener, eingebürgerter slowenischer Basketballprofi, der zuletzt für Valencia in der spanischen Liga ACB antrat.

Slowenien, Basketball-EM 22 – Trainer

Cheftrainer der slowenischen Basketball-Nationalmannschaft ist Aleksander Sekulić. Trainingsassistenten sind Dalibor Damjanović und Jernej Valentinčič.

Slowenien, Basketball-EM 22 – Spielbegegnungen Slowenien

Slowenien spielt in der Gruppe B an den folgenden Terminen:

1. September 2022, 17.15 Uhr: Slowenien – Litauen

Slowenien – Litauen 3. September 2022, 20.30 Uhr: Ungarn – Slowenien

Ungarn – Slowenien 4. September 2022, 17.45 Uhr: Slowenien – Bosnien-Herzegowina

Slowenien – Bosnien-Herzegowina 6. September 2022, 20.30 Uhr: Deutschland – Slowenien

Deutschland – Slowenien 7. September 2022, 17.15 Uhr: Frankreich – Slowenien

Slowenien, Basketball-EM 22 – die Erfolge

Die größten Erfolge der slowenischen Basketball-Nationalmannschaft:

Weltmeisterschaft 2014: 7. Platz

7. Platz Europameisterschaft 2017: 1. Platz (im Endspiel gegen Serbien)

1. Platz (im Endspiel gegen Serbien) Stankovic Cup 2007 und 2010: jeweils 1. Platz

jeweils 1. Platz FIBA-Rangliste 2021: 4. Platz (Einschätzung der Spielstärken der Nationalmannschaften)

Seit 1991, dem Jahr der Unabhängigkeit Sloweniens, nahm das slowenische Basketball-Team an jeder Europameisterschaft teil. Mit dem Erreichen der Finalrunde 2005 qualifizierte sich die Mannschaft für die Weltmeisterschaft, bei der sie den 12. Platz belegte. Bei den folgenden WMs in den Jahren 2010 und 2014 kam das Team zweimal in das Viertelfinale. Im Jahr 2017 wurde die slowenische Basketball-Nationalmannschaft im Endspiel gegen Serbien in Istanbul Europameister.