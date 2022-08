Basketball-EM 2022: Ungarn - Kader, Trainer, Erfolge

Cheftrainer Stojan Ivković mit David Vojvoda (Symbolbild)

Die ungarische Basketball-Nationalmannschaft spielt bei internationalen Wettbewerben und nimmt an der EuroBasket 2022 teil. Überblick über den Kader.

Köln/Berlin – Vom 1. bis 18. September 2022 findet in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien die Basketball-Europameisterschaft statt. Als Teilnehmer hat sich auch die Basketball-Nationalmannschaft von Ungarn qualifiziert. Beim Qualifizierungsspiel zur Basketball-Europameisterschaft 2022 besiegte Ungarn den Titelverteidiger Slowenien überraschend mit 77:75. 1935 trat die ungarische Basketball-Nationalmannschaft der FIBA bei und nahm im selben Jahr an der ersten Basketball-EM in der Schweiz teil. Dabei belegten sie den neunten Platz. In den folgenden Jahren fand die ungarische Basketball-Nationalmannschaft ihren Platz in Europas Elite und konnte sich auch insgesamt viermal für die Olympischen Spielen qualifizieren.

Ungarn, Basketball-EM 22 – der Kader der Basketball-Nationalmannschaft

Marcell Pongó: Seit der Saison 2021/22 ist Pongé bei dem ungarischen Club Alba Fehérvár unter Vertrag. Er ist 1,95 Meter groß.

Rosco Allen: Seit 2020 spielt der 2,08 Meter große Rosco Allen für den Verein Niigata Albirex BB.

Ákos Keller: Keller spielt für Falco KC Szombathely aus der ungarischen Basketballliga. Mit einer Körpergröße von 2,08 Meter wird er in der Mittelposition eingesetzt.

Dávid Vojvoda: Der 1,96 Meter große Basketballprofi spielt seit 2020 beim ungarischen Verein Alba Fehérvár.

Zsolt Szabó: Zsolt Szabó mit einer Körpergröße von 2,04 Metern ist bei Alba Fehérvár unter Vertrag.

Szilárd Benke: Seit 2019 ist der 1,96 Meter große Szilárd Benke bei FALCO KC Szombathely unter Vertrag. Er spielt auf der Position Guard.

Csaba Ferencz: Csaba Ferencz, 1,95 Meter groß, tritt für Körmend auf der hinteren Position an. Er nahm bereits an der EuroBasket 2017 teil.

Balint Horti: Horti hat eine Körpergröße von 2,05 Meter. Balint Horti kehrt aktuellen Meldungen zufolge ab der kommenden Saison zu PVSK-Veolia zurück, bei denen er bereits zweimal unter Vertrag stand.

Zoltán Perl: Der 1,95 Meter große Basketballprofi spielt auf der Position des Guards für den Verein Falco Szombathely.

Márkó Filipovity: Der Basketballprofi, 2,04 Meter groß, ist beim italienischen Club VL Pesaro unter Vertrag.

Benedek Varadi: Seit 2012 ist der 1,94 große Basketballspieler Teil des Teams Falco KC Szombathely und spielt in der nationalen Liga Nemzeti Bajnokság I/A.

Darrin Govens: Darrin Govens, 185 Meter groß, ist amerikanisch-ungarischer Basketballprofi und spielt für Szedeák von der ungarischen Nemzeti Bajnokság I/A auf der Position des Point Guards.

Ungarn, Basketball-EM 22 – Trainer

Stojan Ivković, montenegrinischer Basketballprofi und ehemaliger Spieler, ist Cheftrainer der ungarischen Nationalmannschaft und Cheftrainer vom Verein Kaposvári KK, der in der ungarischen Ersten Liga spielt. Die Co-Trainer der Nationalmannschaft sind Peter Por und Gabor Forray.

Ivković war im Mai 2012 Co-Trainer der montenegrinischen Basketball-Nationalmannschaft neben dem Cheftrainer Luka Pavićević. Im Februar 2013 verließ Ivković die montenegrinische Nationalmannschaft, um Cheftrainer der ungarischen Basketball-Nationalmannschaft der Herren zu werden. Bereits im Jahr 2007 war er für ein Jahr Cheftrainer der ungarischen Nationalmannschaft gewesen. Im Jahr 2017 erlangte Ivković mit der ungarischen Basketball-Mannschaft die Qualifikation für den EuroBasket 2017.

Ungarn, Basketball-EM 22 – Spielbegegnungen Griechenland

Griechenland spielt in der Gruppe B an den folgenden Terminen:

1. September 2022, 14.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Ungarn

Bosnien-Herzegowina – Ungarn 3. September 2022, 20.30 Uhr: Ungarn – Slowenien

Ungarn – Slowenien 4. September 2022, 20.30 Uhr: Frankreich – Ungarn

Frankreich – Ungarn 6. September 2022, 17.15 Uhr: Ungarn – Litauen

Ungarn – Litauen 7. September 2022, 20.30 Uhr: Ungarn – Deutschland

Ungarn, Basketball-EM 22 – die Erfolge

Bisher hat die ungarische Basketball-Nationalmannschaft noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. An den Olympischen Spielen nahmen sie bisher viermal teil und vierzehnmal an Europameisterschaften.

Die größten Erfolge der ungarischen Basketball-Nationalmannschaft:

Europameisterschaft – 1955: 1. Platz

1. Platz Europameisterschaft – 1953: 2. Platz

2. Platz Europameisterschaft – 1946: 3. Platz

3. Platz Europameisterschaft – 1957, 1959, 1963: jeweils 4. Platz

jeweils 4. Platz Olympische Spiele – 1952, 1960: jeweils 9. Platz

Ungarn, Basketball-EM 22 – Europameister

1953 wurde die ungarische Basketball-Nationalmannschaft Vizeeuropameister, die UdSSR Europameister. Im Jahr 1955 fand die Basketball-EM in Ungarn statt. Die ungarische Basketball-Nationalmannschaft wurde Europameister nach dem Endspiel gegen die damalige Tschechoslowakei. In den folgenden Jahren erreichte die ungarische Basketball-Nationalmannschaft noch dreimal den vierten Platz bei Europameisterschaften.