Wer überträgt das Basketball-Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Deutschland trifft im Halbfinale der Basketball-EM auf Spanien. © Anke Waelischmiller/Imago

Der Basketball-Hype geht weiter, Deutschland steht im EM-Halbfinale gegen Spanien. Alle Infos, wer das Spiel heute live im TV und Stream überträgt.

Berlin ‒ Die Basketball-Europameisterschaft könnte derzeit nicht besser laufen. Die deutsche Mannschaft spielt nicht nur ein überragendes Turnier, sondern scheint auch das gewisse Quäntchen Glück zu haben. Während die DBB-Mannschaft ihre Spiele überzeugend gewinnt, fällt in jeder Runde ein weiterer großer Titelfavorit. Im Viertelfinale eliminierten die Deutschen Griechenland um NBA-Top-Star Giannis Antetokounmpo. Auch Luka Doncic, der mit Titelverteidiger Slowenien hoch gehandelt wurde, konnte seine Mannschaft gegen Polen nicht ins Halbfinale führen.

So trifft Polen heute auf Frankreich und Deutschland anschließend auf Spanien. Rund um den Basketball-Hype im Land darf Spanien jedoch nicht unterschätzt werden. Im gesamten Turnier-Verlauf hat der Gegner nur ein Spiel verloren, in der Gruppenphase gegen Belgien. In der K.-o.-Runde konnten immerhin die starken Litauer und Finnland geschlagen werden. „Das Einzige, was wir jetzt nicht machen dürfen, ist, dass wir uns zu sehr am Sieg gegen Griechenland berauschen“, warnte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem Viertelfinale.

Deutschland im Halbfinale der Basketball-EM mit viel Respekt vor Spanien

Basketball-Europameisterschaft, Halbfinale Deutschland - Spanien Datum, Uhrzeit: 16. September 2022, 20.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

Auch Deutschlands Aufbauspieler Dennis Schröder zeigt Respekt vor den Kontrahenten: „Die sind physisch, ein gutes Team. Die haben viele gute Rollenspieler, die auch wirklich 20 Punkte auflegen können.“ Die meisten Profis aus Spanien spielen in der heimischen Liga, vor allem bei den Top-Teams Real Madrid und FC Barcelona. Auch die NBA ist mit den Hernangomez-Brüdern vertreten. Willy Hernangomez spielt bei den New Orleans Pelicans, Juan bei den Utah Jazz.

In der Vergangenheit gewannen die Spanier bei nahezu jedem Turnier eine Medaille, seit dem Abschied der Top-Stars Pau und Marc Gasol wird „La Roja“ jedoch weniger stark eingeschätzt. 2009, 2011 und 2015 konnten sie die EM gewinnen, in den anderen Jahren immer mindestens Bronze. Die letzte deutsche Medaille gab es 2005, MVP Dirk Nowitzki führte den DBB zu Silber. Dennis Schröder, Daniel Theis und Co. könnten diesen Erfolg mit einem Sieg im Halbfinale mindestens wiederholen.

Wer zeigt die Basketball-EM mit Deutschland gegen Spanien heute live im Free-TV?

Eigentlich liegen die Übertragungsrechte an der gesamten EM bei MagentaSport. Das sich der Streamingdienst jedoch mit RTL einig werden konnte, ist der Kölner Privatsender ins Viertelfinale eingestiegen und zeigte die Begegnung zwischen Deutschland und Griechenland live im Free-TV. Der große Quoten-Erfolg soll im Halbfinale wiederholt werden. Ab 20.15 Uhr beginnt die Basketball-Sendung auf RTL, Frank Buschmann wird erneut kommentieren und Laura Papendick übernimmt die Moderation.

Wo läuft die Basketball-EM mit Deutschland und Spanien heute live im Stream?

Sollten Sie die Übertragung von RTL im Stream verfolgen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Der Dienst kann monatlich oder jährlich gekündigt werden. Alternativ wird jedes Spiel der EM von MagentaSport übertragen. Das Angebot der Telekom ist zwar in der Regel auch kostenpflichtig, die Basketball-Spiele der Eurobasket sind aber auch für Nicht-Kunden abrufbar.

Die Basketball-EM im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie das Spiel nicht im TV oder Stream schauen können, bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker auf tz.de an. Dort verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)