Basketball-Star Morant droht Ausfall in NBA-Playoffs

Teilen

Ja Morant von den Memphis Grizzlies könnte in den NBA-Playoffs ausfallen. © Brandon Dill/AP/dpa

Basketball-Star Ja Morant von den Memphis Grizzlies droht in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA auszufallen.

San Francisco - Der 22 Jahre alte Aufbauspieler verletzte sich im dritten Spiel der Zweitrundenserie gegen die Golden State Warriors am Knie und könnte nun am Montagabend (Ortszeit) fehlen. „Was ich gehört habe, ist es wahrscheinlich, dass er dieses Spiel nicht bestreiten kann“, sagte Memphis-Trainer Taylor Jenkins.

Passiert war die Verletzung nach einem direkten Duell mit Gegenspieler Jordan Poole. „Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Ich will nicht behaupten, dass er es mit Absicht gemacht hat, aber er hat das Bein festgehalten. Ich frage mich einfach, was da passiert ist“, sagte Jenkins.

Poole verteidigte sich gegen die Vorwürfe: „Ich wollte den Ball haben und habe diesen auch berührt. Ich wollte niemanden verletzen, so ein Spieler bin ich nicht.“ Die NBA wird nach Informationen von ESPN keine weiteren Untersuchungen gegen Poole vornehmen. Die Warriors führen in der Serie im Modus best-of-seven mit 2:1-Siegen und gelten mit ihrem Superstar Stephen Curry als favorisiert. dpa