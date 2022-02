Basketballer Dennis Schröder: NBA-Meisterschaft hat nicht die allerhöchste Priorität

Dennis Schröder spielt bei den Houston Rockets © PHILLIP KIM / IMAGO

Für Dennis Schröder hat eine Meisterschaft in der NBA nicht die allerhöchste Priorität.

Los Angeles - Für Dennis Schröder hat eine Meisterschaft in der NBA nicht die allerhöchste Priorität. «Ich will nicht irgendwo hingehen, wo ich einfach ‚ne Meisterschaft gewinne. Da bin ich zu stolz zu. Ich will da auch eine große Rolle spielen und dazu beitragen», sagte der Basketball-Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Mich wohlzufühlen, das ist jetzt Priorität für mich.»

Schröder war eine Woche zuvor von den Boston Celtics im Tausch für Nationalspieler Daniel Theis zu den Houston Rockets geschickt worden. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der NBA-Saison im Sommer und er kann dann frei mit Mannschaften verhandeln. Auch ein Verbleib in Texas ist offenbar nicht ausgeschlossen. Er sehe «viele, viele Spieler, die sehr, sehr talentiert sind. Wo wir ein paar Bausteine haben und drumherum bauen können.» Sollten im Sommer einige erfahrene Profis kommen aus Mannschaften, die zuletzt erfolgreich gespielt hätten, «dann können wir auch was reißen». (dpa)