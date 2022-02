Basketballer Schröder spricht erstmals ausführlicher über seinen Abschied von den Los Angeles Lakers

LeBron James (l.) von den LA Lakers © afp

Los Angeles - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sich erstmals ausführlicher zu seinem Abschied von den Los Angeles Lakers und der Kritik an seinem abgelehnten Multi-Millionen-Vertrag geäußert. «Es ist nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe in LA. Es gab viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich da langfristig unterschreiben will. Da gehe ich nicht ins Detail. Ich war mir da nicht sicher», sagte der 28 Jahre alte NBA-Profi der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe da nicht so gespielt, wie ich kann. Ich habe da nicht so gespielt, wie ein Dennis Schröder einem Team helfen kann.»

Schröder hatte im vergangenen Frühjahr von den Lakers ein 84-Millionen-Dollar-Angebot für einen Vierjahresvertrag. Der Braunschweiger verließ den Rekordmeister um Superstar LeBron James aber nach der Saison und landete schließlich bei den Boston Celtics, wo er für einen Einjahresvertrag etwa 5,9 Millionen Dollar Gehalt vereinbarte. «In der Free Agency ist das so schnell gegangen, dass es natürlich nicht so gelaufen ist, wie wir gedacht haben. Ich hatte dann vier Optionen, wo ich hätte hingehen können», sagte Schröder. Vor einer Woche schickten ihn die Celtics schließlich im Tausch für Daniel Theis zu den Houston Rockets.

Zur Häme und Kritik an der Entwicklung sagte Schröder: «Natürlich wäre es cool gewesen, hätte ich unterschrieben, aber dann wäre ich so ein Wechselkandidat geworden. Mich wohlzufühlen, das ist jetzt Priorität für mich.» Seit er noch bei den Atlanta Hawks einen Vertrag mit einem Gesamtvolumen über 70 Millionen US-Dollar unterschrieben habe, habe er gewusst, «dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Dass ich abgesichert bin, dass es meiner Familie gut geht. Ich habe meine zwei Kinder, meine Frau, meine Familie in Deutschland, die ich jetzt sehen werde - mehr brauche ich nicht.» (dpa)