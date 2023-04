Bayern besiegt Bamberg in letzter Sekunde - Alba souverän

Traf in letzter Sekunde zum Sieg der Bayern: Vladimir Lucic. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Der FC Bayern München hat eine Niederlage gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga erst im letzten Moment abgewendet.

München/Berlin - Ein Dreipunktewurf von Vladimir Lucic eine Sekunde vor dem Ende brachte dem Team von Trainer Andrea Trinchieri den 73:72 (37:38)-Sieg über die Franken, die nach starker Leistung beinahe eine Überraschung schafften. Bester Werfer der Münchner war D.J. Seeley mit 13 Punkten. Während Bayern den dritten Platz festigte, erlitten die Bamberger einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze.

Alba Berlin hingegen bleibt Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann sein Auswärtsspiel bei den Veolia Towers Hamburg souverän mit 83:63 (40:32). Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es der neunte Ligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Nationalspieler Johannes Thiemann mit 16 und Ben Lammers mit zwölf Punkten.

Alba Berlin gewann in Hamburg souverän mit 83:63. © Sebastian Heger/dpa/Archivbild

Alba bleibt in der Tabelle mit einem Sieg mehr vor den Telekom Baskets Bonn, die bereits am Samstag ihren 13. Ligaerfolg in Serie gefeiert hatten. dpa