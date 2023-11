Bayern brechen spät ein: Euroleague-Niederlage in Belgrad

Die Bayern mussten in der Euroleague die nächste Niederlage hinnehmen. © Yorgos Karahalis/dpa/Archivbild

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague ihre vierte Niederlage kassiert. Die Mannschaft des spanischen Trainers Pablo Laso unterlag bei Roter Stern Belgrad mit 68:74 (35:33).

Belgrad - 20 Sekunden vor dem Ende sorgte der Brasilianer Yago dos Santos mit einem Dreier zum 72:68 für die Vorentscheidung im serbischen Hexenkessel. Bester Werfer der Münchner war der US-Amerikaner Carsen Edwards mit 16 Punkten. Auf der Gegenseite beeindruckte Milos Teodosic mit ebenfalls 16 Zählern und elf Vorlagen.

Den FC Bayern wird diese Niederlage schmerzen. Lasos Mannschaft gab lange sogar den Ton an. Zwischenzeitlich führten die Münchner mit 14 Punkten. „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr nervös, haben viele Layups, Freiwürfe und offene Würfe vergeben“, bemerkte Belgrads Center Luka Mitrovic. Im letzten Viertel brach aber die Offensive der Münchner ein, sie erzielten gerade einmal neun Punkte. Es war die dritte Niederlage nacheinander in der Euroleague für den FC Bayern. „Wir müssen cleverer sein“, kritisierte Laso nach dem Ende. dpa