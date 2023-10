Bayern gegen Würzburg Baskets ohne Probleme

In der Bundesliga gewannen die Bayern und Cheftrainer Pablo Laso gegen Würzburg ohne Mühe. © Yorgos Karahalis/dpa

Topfavorit Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga wenig Mühe. Gegen Würzburg kann das Euroleague-Team sogar einige Spieler schonen.

München - Der FC Bayern Basketball hat in der Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Zwei Tage nach der Niederlage in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul setzten sich die Bayern gegen die Würzburg Baskets mit 87:64 (42:34) durch und damit in der Spitzengruppe fest.

Die Münchner haben nach fünf Spieltagen wie vier weitere Teams eine Bilanz von 4:1-Siegen. Alba Berlin kann mit einem Sieg bei der BG Göttingen ebenfalls noch auf diese Bilanz kommen.

Angesichts des strapaziösen Programms hatte Trainer Pablo Laso einige Spieler wie die beiden Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga geschont. Dafür kam unter anderem der 18 Jahre alte Martin Kalu zum Einsatz und erzielte im Schlussviertel seine ersten Bundesliga-Punkte. Im dritten Viertel hatten sich die Münchner vorentscheidend abgesetzt und konnten so ein paar Kräfte sparen. Beste Werfer bei den Gastgebern waren Carsen Edwards und Sylvain Francisco mit je 13 Punkten. dpa