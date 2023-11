Bayern München nach Sieg über Ludwigsburg wieder auf Kurs

Drucken Teilen

Heimsieg gegen Ludwigsburg: Bayerns Cheftrainer Pablo Laso jubelt. © Yorgos Karahalis/dpa/Archivbild

Der November verläuft bisher schleppend für Bayerns Basketballer. In eigener Halle gelingt nun mal wieder eine sportliche Befreiung.

München - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Negativtrend gestoppt und in der Bundesliga ein Erfolgserlebnis eingefahren.

Das Team von Trainer Pablo Laso bezwang die MHP Riesen Ludwigsburg in eigener Halle mit 92:84 (39:27). Die besten Werfer der Münchner waren Sylvain Francisco (20 Zähler), Devin Booker (15) und Ex-NBA-Profi Serge Ibaka (15). Für die Bayern war es der fünfte Sieg im achten Liga-Saisonspiel.

Der November verlief aber bislang durchwachsen für den deutschen Pokalsieger. Der über weite Strecken ungefährdete Sieg über Ludwigsburg, den auch Bundestrainer Gordon Herbert live vor Ort sah, war gerade einmal der zweite in der siebten Partie in diesem Monat. Vor allem auswärts und auf internationalem Parkett schwächelte das Laso-Team zuletzt merklich.

Andere Teams wie Meister Ratiopharm Ulm oder Rivale Alba Berlin legten einen besseren Saisonstart in der Liga hin. In der kommenden Woche gastieren die Münchner in der Euroleague bei Asvel Villeurbanne und in der Liga bei Aufsteiger Rasta Vechta. dpa