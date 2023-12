Von Bayern nach Neuseeland: Münchener Rugby-Talent erhält Stipendium im Land der „All-Blacks“

Von: Niklas Kirk

Dank eines Schulstipendiums kann sich der 15-jährige Matias Wennier einen Traum erfüllen: Rugby spielen auf höchstem Niveau in Neuseeland.

München – Als sich Matias Wennier Mitte Dezember zum Gespräch mit IPPEN.MEDIA trifft, herrscht in der U16-Rugby-Bundesliga bereits Winterpause. „Da waren ein, zwei Spiele dabei, die wir besser hätten spielen können“, erinnert sich der 15-Jährige auf die Frage nach dem bisherigen Saisonverlauf.

Deshalb sei er nur „relativ zufrieden“. Dennoch dürfte das Jahr 2023 für ihn und sein Rugby ein besonderes gewesen sein. Denn ab April 2024 darf der Münchener auf höchstem Niveau trainieren und spielen. Einem Stipendium sei Dank geht es dann bis mindestens Oktober 2024 an das Wellington College in Neuseeland.

Den Grundstein in München gelegt: Seit sechs Jahren spielt Matias beim MRFC

Bereits im Alter von neun Jahren begann Matias mit dem Rugby spielen, dabei ist der München Rugby Football Club seit jeher sein Zuhause. Für Unwissende von außen sieht es zuweilen brutal und wild aus, was sich auf dem Rasen abspielt, wenn insgesamt 30 Spieler versuchen, das eiförmige Spielgerät in der gegnerischen Try Zone abzulegen. Seine Kenner schwören dagegen auf den Traditionssport und betonen dabei seinen hohen erzieherischen Wert. Hier werden Regeln ebenso akzeptiert und respektiert wie der Gegenspieler und der Schiedsrichter.

In den Partien der SG München, für die Matias seine Bundesligaspiele bestreitet, ist er auf der Position des Schlussmanns zu finden. Ist sein Team im Ballbesitz, versucht er mit der Hintermannschaft durch einstudierte Spielzüge und schnelle Beine möglichst viel Raumgewinn zu erzielen. Bei Ballbesitz des Gegners steht er hinter der Verteidigungslinie, um auf mögliche Kicks des Gegners oder Lücken in der Verteidigung als „letzter Mann“ reagieren zu können.

Ankick für eine große Chance: Matias Wennier zieht es nach Neuseeland. © Raymond Wennier

Neuseeland statt bayerische Heimat – am Wellington College gehts um Sport und gute Noten

Ab April wird er dann also seinen Trainingsplatz in München-Großhadern gegen das Wellington College eintauschen. Statt Heidelberg und Frankfurt sind die Gegner dann die anderen Schulen des Bezirks. Das College, das Matias besuchen wird, befindet sich in der Hauptstadt Wellington auf der Nordinsel des Landes. Schon mehrfach wurden hier spätere „All Blacks“ ausgebildet, die Rugbyspieler der neuseeländischen Nationalmannschaft.

Zunächst hatte die Familie das College auf Anraten eines Kumpels vor Ort kontaktiert. Durch den glücklichen Umstand, dass sich der Schuldirektor vergangenen Herbst in München aufhielt, wurde gar ein persönliches Treffen möglich. Auf Grundlage dieses Treffens und einiger Videoausschnitte seiner Spiele wurde der Direktor überzeugt. Matias bekam die Zusage für den Schulbesuch und das Stipendium, womit auch die Finanzierung für das erste halbe Jahr gesichert ist. Eine Verlängerung ist bei entsprechender sportlicher Leistung möglich, dann allerdings „auf Kosten der Eltern“.

Um mit Leistung punkten zu können, wird sich sein Trainingspensum künftig steigern. Statt drei Mal wie in der Heimat, wird es vor Ort drei bis vier Mal pro Woche auf den Rasen gehen. Hinzu kommen Einheiten im Kraftraum, um sich auch in puncto Stabilität weiterzuentwickeln. Mindestens genauso wichtig sind jedoch die Leistungen im Klassenzimmer. Zwar stehen Trainingszeit und Unterricht im Einklang, jedoch ist sich auch Matias klar: „Schule muss auf jeden Fall laufen.“ Ein besonderer Fokus liegt auf Mathematik und Englisch, „Vierer und Fünfer“ sind tabu.

Bayerisches Rugby-Talent geht nach Neuseeland – großer Zuspruch vom Vater und den Trainern

Zu Hause freut man sich derweil über die einmalige Chance durch den Aufenthalt am anderen Ende der Welt. Das gilt sowohl für Eltern als auch Trainer. Vor allem sein Vater unterstützt die Ambitionen des Sohnes: „Er hat gesagt, es wäre eine super Möglichkeit meinen Weg als Profi zu finden“, so Matias. Auch die Trainer wünschen „auf jeden Fall viel Glück“, auch wenn ein bisschen Wehmut mitschwingt, dass der Schlussmann in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr mit dabei sein wird.

Der Weg, den er bestreitet, ist für junge Rugby-Talente indes nichts neues mehr. Vor Ort wird er in Wellington gleich auf vier seiner „Kollegen“ treffen, die für verschiedene Schulen in der Stadt Rugby spielen und ihm das Ankommen somit etwas erleichtern werden. Ihn allen ist gemein, dass sie in Fußstapfen von Anton Segner treten wollen. Der 22-jährige Frankfurter ging selbst einst früh nach Neuseeland und hat den Sprung in die dortige Profiliga geschafft. Wie für viele junge Akteure in Deutschland ist er auch für Matias „ein großes Vorbild“.

Da eine Karriere jedoch nicht in einem großen Schritt begangen wird, konzentriert sich Matias erstmal auf das halbe Jahr, das unmittelbar vor ihm liegt. Seine konkreten Ziele für diese Zeit? „Ich will auf jeden Fall in der ersten Mannschaft der Schule spielen“, antwortet er ambitioniert, denn „es gibt verschiedene Niveaus“. Um die Aufmerksamkeit der Vereins-Scouts zu bekommen, die regelmäßig an Schulen nach Talenten fahnden, müssen sich die Schüler somit zuerst in den Fokus ihrer Trainer spielen.

Sportlich gehts zu: Die U16 der SG München (links) beim Ligaspiel gegen Heusenstamm © Raymond Wennier

Rugby in Deutschland – wenig Struktur für talentierte Spieler

Dass ambitionierte Rugbyspieler für den Traum einer Profi-Karriere den Weg ins Ausland gehen müssen, liegt womöglich auch am Schattendasein, welches der Sport hierzulande fristet. Abseits der Hochburgen Hannover, Rhein-Main-Gebiet und Heidelberg können sich die Strukturen teils nur mühsam halten. Spielklassen unterhalb der beiden Bundesligen müssen zum Teil jährlich neu strukturiert werden.

Dabei gingen Fußball-Proficlubs von Hannover 96 im Norden bis zum VfB Stuttgart im Süden einst aus Rugby-Clubs bevor, beziehungsweise wurden als solche gegründet. Auch noch heute schicken Vereine wie Eintracht Frankfurt und der FC St. Pauli eigene Rugby-Teams aufs Feld.

Jedoch enteilte der Fußball hierzulande dem Sport, aus dem er hervorging. Anders als etwa in England oder Frankreich kann von einer Koexistenz auf Augenhöhe keine Rede sein. Dem Deutschen Rugby-Verband mit seinen rund 16.500 Mitgliedern stehen zum Vergleich satte 1,6 Millionen Zugehörige im Bayrischen Fußball-Verband gegenüber. Auch die deutsche Nationalmannschaft im Rugby Union – die geläufige Spielvariante mit 15 Spielern pro Team – konnte sich noch nicht als Magnet für neue Interessenten anbieten. Noch nie gelang ihr bisher eine WM-Teilnahme. (nki)