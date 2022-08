Beach-Duo Borger/Sude in Hamburg im Viertelfinale

Stehen in Hamburg im Viertelfinale: Karla Borger (r) und Julia Sude. © Florian Schroetter/AP/dpa

Das Stuttgarter Beach-Volleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat das Viertelfinale beim Elite-16-Turnier der Beach-Pro-Tour in Hamburg erreicht.

Hamburg - Die 33-jährige Borger und die ein Jahr ältere Sude kamen in ihrer Gruppe zu ihrem zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Die EM-Dritten setzten sich gegen die an Nummer drei gesetzten Brasilianerinnen Barbara Seixas de Freitas und Carolina Solberg Salgado 21:16, 19:21, 15:10 durch und können in ihrem Pool nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden.

Dagegen haben Chantal Laboureur und Sarah Schulz die Runde der letzten Acht verpasst. Die Stuttgarterinnen verloren auch ihr zweites Spiel in ihrer Gruppe gegen Kelly Cheng/Betsi Flint aus den USA knapp mit 22:20, 23:25, 13:15. Laboureur und Schulz waren das einzige von fünf Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes, das über die Qualifikation das Hauptfeld der besten 16 erreicht hatte.

Bei den Männern konnten die Olympiasieger, Weltmeister und viermaligen Europameister Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen auch zu ihrem zweiten Spiel bei der mit 300.000 Dollar dotierten Veranstaltung nicht antreten. Sørum hatte sich schon am Donnerstag wegen Krankheit abgemeldet.

Die jeweils Ersten und Zweiten der vier Gruppen bei Männern und Frauen ziehen in das Viertelfinale am Samstag ein. Die Turniersieger kassieren jeweils 30.000 Euro. Die Veranstaltung gilt für die europäischen Paare auch als Generalprobe für die EM in der kommenden Woche in München. dpa