Beach-Volleyball-EM: Ehlers/Wickler letztes deutsches Team

Clemens Wickler (l) und Nils Ehlers stehen in München in der Runde der letzten Acht. © Marius Becker/dpa

Nils Ehlers und Clemens Wickler sind das letzte verbliebene deutsche Beach-Volleyball-Duo bei den Heim-Europameisterschaften in München.

München - Das in Hamburg trainierende Team gewann sein Achtelfinalspiel gegen die Schweizer Marco Krattiger und Florian Breer mit 21:15, 32:30 und steht in der Runde der letzten Acht am Samstag.

Zuvor waren die letzten beiden deutschen Frauen-Teams im Viertelfinale ausgeschieden. Die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude unterlagen im ersten Spiel des Tages den Lettinnen Tina Graudina und Anastasija Kravčenoka. Die EM-Dritten des Vorjahres mussten sich den Europameisterinnen von 2019 und Olympia-Vierten mit 18:21, 18:21 geschlagen geben.

Sarah Schulz (l) und Chantal Laboureur sind im EM-Viertelfinale ausgeschieden. © Angelika Warmuth/dpa

„Ich habe schon gemerkt, dass durch die letzten Wochen die Spritzigkeit gefehlt hat“, sagte Julia Sude. Sie hatte mit Karla Borger unter anderem erst am Sonntag das hochklassige Elite-16-Turnier in Hamburg als Dritte abgeschlossen. Eine Woche zuvor spielten sie in Wien im Nations Cup.

Auch die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz scheiterten. Die Stuttgarterinnen verloren gegen die Titelverteidigerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli aus der Schweiz glatt mit 12:21, 15:21. „Es ist schon traurig, weil wir nicht die Leistung gebracht haben, die wir wollten“, meinte Sarah Schulz. Insgesamt waren fünf deutsche Frauen-Duos in München am Start. dpa