Beachvolleyball bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Beachvolleyball EM 2021 in Wien (Symbolbild) © BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber / IMAGO

Insgesamt 128 Athletinnen und Athleten werden im August an den Beachvolleyball European Championships in München teilnehmen und in 32 Teams um die Europameisterschaft der Damen und Herren kämpfen.

München – Beachvolleyball hat sich in nur wenigen Jahrzehnten vom sommerlichen Zeitvertreib am Strand zu einer hochprofessionellen olympischen Sportart entwickelt, die hohe Einschaltquoten erzielt. Bei den European Championships 2022 in München gehören die beiden Beachvolleyball-Turniere auf dem Königsplatz zu den Highlights der Turnierreihe, zu denen Tausende Besucher erwartet werden.

Beachvolleyball bei den European Championships: Allgemeines

Die Europameisterschaften im Beachvolleyball finden als Teil der European Championships vom 15. bis 21. August in München statt. Veranstalter ist der Europäische Volleyballverband (Confédération Européene de Volleyball, kurz CEV), dem insgesamt 56 nationale Verbände angehören.

Bei den beiden EM-Turnieren werden jeweils 32 qualifizierte Teams in acht Vierergruppen unterteilt, die in der Vorrunde beim modifizierten Pool Play aufeinandertreffen. Im zweiten Spiel treffen die jeweiligen Sieger/innen auf die Verlierer/innen der ersten Spiele. Die Gruppenletzten scheiden aus, während die Gruppensieger/innen direkt für das Achtelfinale gesetzt sind. Die Gruppenzweiten und -dritten kämpfen in einer weiteren K.-o.-Runde um die restlichen Plätze.

Die Zählweise beim Beachvolleyball ist einfach: Das Team, das zuerst 21 Punkte erzielt, gewinnt den Satz. Allerdings ist zum Gewinn ein Zwei-Punkte-Vorsprung erforderlich, ansonsten geht der Satz weiter. Sieger der Partie ist das Team, das als Erstes zwei Sätze gewonnen hat. Sollte ein dritter Satz erforderlich sein, wird dieser nach 15 Punkten entschieden, bzw. wenn ein Zwei-Punkte-Vorsprung erreicht wurde.

Beachvolleyball: Mannschaften und Stars

Auf den größten deutschen Star im Beachvolleyball werden die Zuschauer in München leider verzichten müssen, denn Laura Ludwig befindet sich noch in der Babypause. Große Hoffnungen ruhen bei den Damen auf dem Team Karla Borger/Julia Sude, die im November 2021 überraschend das Finale der World Tour in Cagliari gewannen. Bei den Herren steht Vize-Weltmeister und Lokalmatador Clemens Wickler im Mittelpunkt, der mit Nils Ehlers bei den European Championships antritt.

Allerdings wartet starke Konkurrenz auf die deutschen Teams, darunter die Titelverteidiger Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen bei den Herren und Nina Betschart und Tanja Hüberli aus der Schweiz bei den Damen.

Beachvolleyball: Der Spielplan bei den European Championships

Die beiden Turniere im Beachvolleyball werden über sieben Tage im August als Teil der European Championships ausgetragen. Der Spielplan im Überblick:

Montag, 15. August, 17:15 – 22 Uhr: Gruppenspiele Damen

Dienstag, 16. August, 10 – 22 Uhr: Gruppenspiele Damen, Gruppenspiele Herren

Mittwoch, 17. August, 10 – 22 Uhr: Gruppenspiele Damen, Gruppenspiele Herren

Donnerstag, 18. August, 10 – 22 Uhr: K.-o.-Runde Damen, Achtelfinale Damen, K.-o.-Runde Herren

Freitag, 19. August, 10 – 20:15 Uhr: Viertelfinale Damen, Halbfinale Damen, Achtelfinale Herren

Samstag, 20. August, 11:15 – 20 Uhr: Spiel um Platz 3 Damen, Finale Damen, Viertelfinale Herren

Sonntag, 21. Augus, t11 – 19 Uhr: Halbfinale Herren, Spiel um Platz 3 Herren, Finale Herren

Beachvolleyball: Austragungsort Königsplatz

Während ein Großteil der European Championships im Münchner Olympiastadion ausgetragen wird, kämpfen die Mannschaften beim Beachvolleyball zwischen Glyptothek und Antikensammlung auf dem beliebten Königsplatz in der Maxvorstadt um Punkte. Dafür werden auf dem Gelände Tribünen um den Beachvolleyballplatz angelegt. Die Wettkämpfe im Sportklettern finden ebenfalls hier an einer speziell aufgestellten Kletterwand statt. Der Platz besitzt eine eigene U-Bahn-Station Königsplatz, ist aber auch fußläufig vom Hauptbahnhof und der Altstadt gut zu erreichen.

Beachvolleyball: Tickets für die European Championships

Beachvolleyball-Fans können sich eine Dauerkarte zum Preis von 200 Euro sichern, die den Besuch aller Spiele einschließlich der beiden Finale erlaubt. Außerdem sind Tageskarten zu gestaffelten Preisen erhältlich:

Montag bis Donnerstag: 30 Euro auf allen Plätzen

Freitag: 20 bis 35 Euro

Samstag und Sonntag: 25 bis 40 Euro

Karten auf den langen Seiten sind an den letzten drei Tagen teurer als auf den kurzen Seiten. Schüler/innen, Azubis, Studierende bis 27 Jahre, Arbeitslose, Rentner/innen bzw. Personen ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und Inhaber/innen des München-Passes erhalten 20 Prozent Rabatt auf Einzeltickets, Kinder bis 14 Jahren sogar 50 Prozent Rabatt.