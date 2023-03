Berlin bleibt Tabellenführer - Bonn in BBL-Playoffs

Albas Yanni Wetzell führte die Berlin mit 16 Punkten zum Sieg. © Andreas Gora/dpa

Mit Berlin, Bonn und München ist das Spitzentrio der Basketball-Bundesliga am Sonntag erfolgreich, die Bonner stehen als erstes Team sicher in den Playoffs.

Berlin - Alba Berlin behauptet in der Basketball-Bundesliga auch nach dem 25. Spieltag die Tabellenführung. Der deutsche Meister setzte sich mit 84:67 (28:34) gegen Brose Bamberg durch und fuhr den vierten Sieg in Serie sowie den 22. Erfolg im 24. Saisonspiel ein.

Die Berliner taten sich in der ersten Hälfte offensiv noch schwer, zudem bekamen sie Bambergs Patrick Miller nicht in den Griff, der zur Pause bereits 16 Punkte auf dem Konto hatte. Nach nur 28 Zählern in den ersten zwei Vierteln legten die Albatrosse im dritten Durchgang 31 Punkte auf, aus einem Sechs-Punkte-Rückstand zur Pause machten sie eine 14-Punkte-Führung. Im Schlussabschnitt behauptete Berlin den Vorsprung.

Bonn in den Playoffs

Die Telekom Baskets Bonn bleiben mit der gleichen Bilanz wie Berlin Zweiter, stehen aber als erstes und bislang einziges Team der BBL sicher in den Playoffs. Zwar gingen die Rheinländer im Auswärtsspiel gegen die Niners Chemnitz erst in der Schlussminute das erste Mal in Führung, dort war auf TJ Shorts Verlass: 19 Sekunden vor Schluss traf der Topscorer der Partie (23 Punkte) den spielentscheidenden Wurf zum 81:79 (42:46)-Auswärtssieg. Die Bonner sind seit nunmehr neun Partien in der BBL ungeschlagen.

Die Basketballer des FC Bayern München taten sich bei den Basketball Löwen Braunschweig bis Mitte des Schlussabschnitts schwer, setzten sich dann aber durch einen 9:0-Lauf entscheidend ab und fuhren durch einen 74:63 (34:36)-Auswärtserfolg ihren vierten Sieg nacheinander ein. Basketball-Nationalspieler Nick Weiler-Babb erzielte acht seiner 19 Punkte im letzten Viertel. Die MLP Academics Heidelberg bezwangen die Hakro Merlins Crailsheim mit 93:82 (45:46) und sicherten sich dank einer starken Schlussphase einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. dpa