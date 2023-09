Berlin-Marathon: Polizei stoppt Störaktion der „Letzten Generation“

Von: Stefan Schmid

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, versuchten Aktivisten der „Letzten Generation“, den Berlin-Marathon zu stören. Die Polizei konnte dies verhindern.

Berlin - Kurz vor dem Start des Berlin-Marathons versuchten Aktivisten der „Letzten Generation“, diesen zu stören. Die Aktion war im Vorfeld angekündigt und konnte von Sicherheitskräften vor Ort verhindert werden. Trotzdem hinterließ der versuchte Protest seine Spuren.

Aktion der „Letzten Generation“ bei Berlin-Marathon angekündigt

Schon die letzten Tage protestierten Mitglieder der „Letzten Generation“ vermehrt in Berlin. Der bisherige Höhepunkt der Aktionen war das Besprühen des Brandenburger Tores mit oranger Farbe am vergangenen Wochenende. Ein weiteres Zeichen sollte dann beim Berlin-Marathon gesetzt werden, so ein Ankündigung der Vereinigung unter der Woche.

Der Ankündigung der Klimaaktivisten traf auf harsche Kritik. Auch, weil diesmal keine Autos blockiert werden sollten, sondern Läufer, die das ganze Jahr auf den Wettbewerb hingearbeitet haben. Unter den Kritikern war auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der die Ankündigung verurteilte und zum Verzicht des Protests aufrief.

Protestaktion kurz vor Start des Marathons verhindert

Sekunden vor dem Startschuss für die Läufer wollte die „Letzte Generation“ ihre Ankündigung dann auch umsetzen. Doch wie auf Videos zu sehen ist, konnte der Protestversuch von schnell eingreifenden Polizisten und Sicherheitskräften vereitelt werden.

Die versuchte Aktion teilten die Klimaaktivisten auch über ihre eigenen Social-Media-Accounts. Auf X, vormals Twitter, posteten sie ein Video, mit einer Art Entschuldigung: „Übrigens: Uns tut es genauso leid, den Alltag eines Handwerkers zu unterbrechen wie den langersehnten Wettbewerb einer Läuferin.“

Sicherheitskräfte stoppten im letzten Moment eine Störaktion der „Letzten Generation“ beim Berlin-Marathon. © IMAGO/Funke Foto Services

Eine Klebeaktion konnten zwar verhindert werden, doch kurzzeitig befanden sich die Aktivisten auf der Strecke und hielten Plakate hoch. Außerdem blieb nach der erfolgreichen Räumung Farbe auf dem Asphalt zurück, der zumindest bis zum nächsten Regen auch dort zu sehen sein wird. (sch)