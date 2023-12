Berlin und Bamberg stehen im BBL-Pokal-Halbfinale

Weltmeister Johannes Thiemann hat Alba ins Pokal-Halbfinale geführt. © Andreas Gora/dpa

Alba Berlin hat sich zum zwölften Mal in Serie für ein Pokal-Halbfinale der Basketball-Bundesliga qualifiziert.Der elfmalige deutsche Pokalsieger gewann sein Viertelfinalspiel beim Syntainics MBC aus Weißenfels mit 85:70 (45:36).

Weißenfels - Den Berlinern gelang damit auch die Revanche für die 75:108-Heimniederlage gegen den MBC vor drei Wochen im Ligabetrieb, die höchste Heimniederlage der Vereinsgeschichte. Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann führte Berlin mit 17 Zählern an.

Die Bamberg Baskets setzten sich dank Zach Copeland mit 88:87 (42:39) bei Rasta Vechta durch. Copeland traf zwölf Sekunden vor Spielende den siegbringenden Dreier und war mit 33 Punkten der Topscorer des Spiels. Vechta holte im vierten Viertel einen 21-Punkte-Rückstand innerhalb von knapp sieben Minuten auf, verpasste aber dennoch den Sieg.

Das Final Four im Pokal findet am 17. und 18. Februar statt. In den anderen beiden Viertelfinals stehen sich am Samstagabend die Niners Chemnitz und ratiopharm Ulm sowie die Telekom Baskets Bonn und die Basketballer des FC Bayern München als Pokal-Titelverteidiger am Sonntag gegenüber. dpa