Gegen Rückenschmerzen: Diese vier einfachen Übungen beugen vor

Von: Sascha Mehr

Zahlreiche Menschen plagen sich mit Rückenschmerzen herum. Dabei gibt es ganz leichte Übungen, die optimal vorbeugen können.

München – Rückenschmerzen sind ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Sportübungen, die dazu beitragen können, Rückenschmerzen vorzubeugen und die Rückenmuskulatur zu stärken. Es ist wichtig zu betonen, dass man vor Beginn eines neuen Trainingsprogramms oder bei bestehenden Rückenproblemen einen Arzt oder einen qualifizierten Trainer konsultieren sollte, um sicherzustellen, dass die Übungen den eigenen Bedürfnissen entsprechen und keine weiteren Verletzungen verursachen.

Rückenschmerzen mit diesen leichten Übungen vorbeugen

Planking: Eine der effektivsten Übungen zur Vorbeugung von Rückenschmerzen ist das Planking. Bei dieser Übung stützt man sich auf den Unterarmen und den Zehen ab, wobei der Körper eine gerade Linie bildet. Diese statische Übung stärkt nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern auch die Muskeln im unteren Rückenbereich und fördert eine gesunde Haltung.

Beckenheben: Das ist eine weitere Übung, die den unteren Rücken stärkt. Man liegt auf dem Rücken, beugt die Knie und hebt das Becken langsam in die Luft, während man den Bauch fest anspannt. Diese Übung verbessert die Stabilität im unteren Rücken und fördert die Gesamtkraft in der Core-Muskulatur.

Eine der effektivsten Übungen zur Vorbeugung von Rückenschmerzen ist das Planking © Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com/Imago

Cat-Cow-Stretch: So heißt eine Yoga-Übung, die die Flexibilität der Wirbelsäule verbessert und die Muskulatur um die Wirbelsäule herum dehnt. In der Katzenhaltung rundet man den Rücken nach oben, während man in der Kuhhaltung den Rücken nach unten durchhängen lässt. Diese fließende Bewegung kann helfen, Verspannungen im Rücken zu lösen.

Rückenschmerzen vorbeugen: Diese vier Übungen helfen

Seitliche Unterarmstützen: Damit kann die seitlichen Bauchmuskeln und die Muskulatur im unteren Rücken zu stärken. Man stützt sich seitlich auf den Unterarmen ab und hält den Körper in einer geraden Linie. Diese Übung verbessert die seitliche Stabilität und fördert eine gesunde Wirbelsäulenausrichtung.

Es ist wichtig, diese Übungen regelmäßig in das Fitnessprogramm zu integrieren und darauf zu achten, die Übungen korrekt auszuführen. Eine korrekte Form ist entscheidend, um Verletzungen zu vermeiden und die Wirksamkeit der Übungen zu maximieren. Zusätzlich zu diesen Übungen ist es wichtig, eine gesunde Körperhaltung beizubehalten, das Körpergewicht im optimalen Bereich zu halten und regelmäßig Pausen einzulegen, um übermäßige Belastung zu vermeiden. (smr)

