Boch läuft im Marathon zur WM-Norm

Simon Boch (M) siegte beim Marathon in Linz. © Expa/Reinhard Eisenbauer/APA/dpa

Simon Boch hat in persönlicher Bestzeit und in WM-Norm den Marathon in Linz gewonnen.

Linz - Der 28-jährige Regensburger siegte in 2:09:25 Stunden. Bei den Frauen belegte Vereinskollegin Domenika Mayer in 2:28:47 Stunden Rang zwei. In der Gesamtrangliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes liegt Boch nun auf Rang neun.

Im Nominierungszeitraum für die WM waren in Amanal Petros (SCC Berlin; 2:07:02), Filmon Abraham (LG Telis Finanz Regensburg; 2:08:21) und Haftom Welday (Hamburger Laufladen; 2:09:06) bisher drei DLV-Athleten schneller. Amanal Petros hat allerdings schon erklärt, sich über 10 000 Meter für die WM qualifizieren zu wollen. Ein Doppelstart über 10 000 Meter und im Marathon ist ausgeschlossen. dpa