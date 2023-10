Offiziell: Boris Becker hat neuen Job

Neuer Schützling

Boris Becker meldet sich in der Welt des Tennis zurück. Der 55-Jährige wird Trainer des dänischen Tennisspielers Holger Rune.

München – Trotz der Skandale in der Vergangenheit ist Boris Becker im Tennis immer noch ein angesehener Mann. Seine Meinung bezüglich des Sports ist in Deutschland nach wie vor äußerst gefragt. Mittlerweile scheint es so, als wenn er in der Tennis-Szene wieder Fuß fassen würde, denn er wird Trainer eines Top-Ten-Spielers.

Boris Becker Geboren: 22. November 1967 (Alter 55 Jahre), Leimen Grand-Slam-Siege: 6 Karriereende: 25. Juni 1999

Boris Becker coacht Holger Rune

Im Podcast „Das Gelbe vom Ball“ von Eurosport erklärte Boris Becker, dass er ab sofort Trainer des Tennis-Talents Holger Rune sein wird. „Ich kann bestätigen, dass ich der Trainer von Holger Rune bin“, sagte der ehemalige Tennisspieler gegenüber Eurosport-Moderator Matthias Stach. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Spekulationen um die Zusammenarbeit der beiden gegeben.

„Der Kontakt besteht schon länger. Jetzt hat es sehr gut gepasst. Mein Kalender lässt es zu und Holger hat mich schon immer interessiert, weil er mit so viel Engagement und Temperament auf dem Tennisplatz steht“, kommentierte Becker seine Anstellung als Trainer des aktuell Sechsten in der Weltrangliste.

Boris Becker meldet sich zurück in der Welt des Tennis.

Rune fragte bei Becker an – Trainer bis Ende des Jahres

Bis 2016 hat Becker den Tennis-Superstar Novak Djokovic trainiert und diesen bis in die Weltspitze gebracht. Gleiches hat er auch mit dem 20-jährigen Dänen vor. „Es macht mich ein wenig stolz, dass er mich gefragt hat. Holger hat mich dann zu einer Trainingswoche nach Monte-Carlo eingeladen“, berichtete Becker über die Entstehung des Kontakts.

Offen ist, wie lange die Zusammenarbeit der beiden andauern wird. Aktuell hätten sich Becker und Rune darauf verständigt, dass sie bis Ende des Jahres zusammenarbeiten würden. „Danach setzen wir uns zusammen und überlegen, ob die Turniere erfolgreich waren, ob es ihm Spaß gemacht hat und ob es mir gefallen hat“, so der sechsmalige Grand-Slam-Sieger.

Rune peilt erstmalige Teilnahme bei den ATP Finals an

Der erst 20-jährige Rune hat es bis in die Top-Ten der Weltrangliste geschafft und steht aktuell auf Platz sechs, noch vor Alexander Zverev. Sein größter Erfolg war der Gewinn des ATP Masters in Paris im November 2022. Mit Becker als neuen Trainer peilt das Tennis-Talent höhere Ziele an.

Das „große Ziel“ von Rune ist die Teilnahme an den ATP Finals in Turin im November. Maßgebend für die Qualifikation ist die Platzierung im Singles Race, wo er aktuell auch Platz acht liegt und was gerade so für die Teilnahme reichen würde. Es wäre seine erste Teilnahme bei den ATP Finals und ein nächste Schritt in seiner Karriere. (jari)

