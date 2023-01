Boris Becker erntet Spott: Neuer Instagram-Post amüsiert Fans

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker ist täglich in den Sozialen Medien aktiv. Unter einen Beitrag bei Instagram erntet die Tennis-Legende nun jedoch Hohn und Spott von seinen Fans.

Nach seiner Haftentlassung Mitte Dezember präsentiert sich Boris Becker wieder vermehrt der Öffentlichkeit, sei es durch sein emotionales Sat.1-Interview, seinen Job als Tennis-Experte beim TV-Sender Eurosport oder durch diverse Beiträge in den Sozialen Medien. Besonders bei Instagram ist der 55-Jährige aktiv, so haben seine Fans dort unter anderem Urlaubsgrüße von der Insel São Tomé bekommen oder private Einblicke in sein Familienalbum mit Sohn Noah erhalten.

Boris Becker erntet Hohn und Spott: Neuer Instagram-Post amüsiert Fans

Am Dienstag (24. Januar) hat sich Becker nun erneut an seine rund 300.000 Follower gewendet - und zwar mit einer klaren Botschaft: So teilt die Tennis-Legende ein Foto, worauf auf englisch zu lesen ist: „Drei Dinge, die man privat halten sollte: dein Liebesleben, dein Einkommen, deine nächsten Pläne.“

Seine Fans können den Post nicht ganz ernst nehmen, schließlich hapert es zumindest an den ersten beiden Punkten bislang noch, berichtet HEIDELBERG24. Entsprechend hämisch sind auch die Kommentare: „Und warum haste nix davon in Deinem Leben befolgt?“, schreibt beispielsweise ein User. Ein anderer meint: „Sind das deine Vorsätze für 2040?“

Neuer Instagram-Post von Boris Becker sorgt für Kritik und Zustimmung bei Fans

Allerdings gibt es auch Nutzer, die dem ehemaligen Tennis-Star Mut zusprechen. „Es ist niemals zu spät, um zu lernen. Guter Move, Boris!“ oder „Ja, das solltest Du noch lernen, sehr gut“, heißt es unter anderem von seinen Befürwortern.

Klar ist: Für Boris Becker dürfte sich das Leben nach seiner Haftentlassung wie ein Neuanfang anfühlen. Auch optisch hat sich der gebürtige Leimener verändert: Boris trägt seine Haare nämlich neuerdings ungewohnt kurz. Mal schauen, welche Projekte für die Tennis-Legende als Nächstes anstehen. (mab)