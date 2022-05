Sieht Boris Becker seine Mutter nie wieder? „Den Boden unter den Füßen weggerissen“

Von: Michael Haug

Boris Beckers Mutter Elvira Pisch hat Angst ihren Sohn nie wieder zu sehen. Sie ist bereits 86 Jahre alt - und nach dem Urteil am Boden zerstört.

London/München - Boris Becker wurde von der Richterin Deborah Taylor wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nicht nur seine Tochter Anna Ermakova leidet mit ihm, sondern auch seine bereits 86 Jahre alte Mutter Elvira Pisch. Trotz aller Berichte im Vorfeld, die eine Haftstrafe für wahrscheinlich hielten: Die Verhaftung ihres Sohnes soll Pisch den Boden unter den Füßen weggerissen haben.

Boris Becker: Wie erlebte seine Mutter den Prozess?

Pisch verfolgte die Entwicklungen jeden Tag. Radio, Teletext, Zeitungen. In ihrem Haus in Leimen hielt sie sich auf dem neuesten Stand, wartete jeden Tag voller Anspannung. Zudem soll sie viel Zeit mit alten Videokassetten und Fotos ihres Sohnes verbracht haben. „Ich habe etwas Angst vor dem, was kommt. Mal sehen, wie das Urteil ausfällt ...“, erklärte sie der BILD-Zeitung im Vorfeld. Es drang nach außen, dass Elvira kaum Schlaf fand, da sie voller Sorge an einen Schuldspruch dachte. Die Hoffnung auf einen Freispruch war aber immer da. „Mein Sohn ruft mich häufiger an. Er beruhigt mich.“ Moralische Unterstützung brauche sie ansonsten nicht. Auch nach dem Urteil nicht?

Boris Becker und seine Mutter Elvira bei den Radio Regenboden Awards 2019. © EIBNER/Joachim Hahne via www.imago-images.de

Boris Becker: Wie reagiert seine Mutter auf das Urteil?

Pisch isolierte sich nach dem Schuldspruch. Für sie brach eine Welt zusammen. „Sie weint, ist verzweifelt. Die Sorge, ihr Haus zu verlieren, spielt keine Rolle mehr. Sie hat jetzt nur noch Angst, ihren Boris nie mehr wiederzusehen – in ihrem Alter weiß man ja nie, was passiert“, will die BILD-Zeitung von ihren Freunden erfahren haben. Pisch habe eine Einladung zum Essen abgelehnt. „Die Strafe riss Elvira den Boden unter den Füßen weg. Boris wollte sie besuchen, sobald der Prozess vorbei ist. Jetzt sitzt er im Gefängnis“, erzählen die Freunde. Angeblich hält sich Pisch für zu alt für einen Flug nach London, vielleicht ist ihre Sehnsucht am Ende aber doch noch zu groß. Ein möglicher Einspruch hat jedenfalls kaum Erfolgsaussichten.

