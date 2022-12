Boris ist frei: Becker-Entlassung aus Gefängnis und Abschiebung bestätigt

Von: Patrick Mayer, Alexander Kaindl

Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen. Die Tennis-Legende befindet sich nach sieben Monaten Haft wieder in Freiheit.

Update vom 15. Dezember, 12.19 Uhr: Nach mehr als sieben Monaten in britischer Haft ist der ehemalige Tennis-Star Boris Becker wieder in Freiheit. Der Deutsche sei aus dem Gefängnis entlassen worden und werde aus Großbritannien abgeschoben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Es wurde damit gerechnet, dass Becker umgehend nach seiner Entlassung nach Deutschland ausgeflogen wird.

Der Rest seiner Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verfällt. Der 55-Jährige darf aber wohl frühestens in seine Wahlheimat Großbritannien zurückkehren, wenn seine eigentliche Strafe abgelaufen ist. Der aus Leimen in Baden-Württemberg stammende Becker lebt seit Jahren in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft.

Boris Becker profitiert von einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm

Nach britischem Recht können Häftlinge eigentlich erst auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Bei Becker wären das 15 Monate, Stichtag also der 29. Juli 2023. Allerdings profitierte der frühere Ausnahmesportler von einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm. Dafür kommt jeder ausländische Häftling in Frage, „der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann“.

Der dreifache Wimbledon-Sieger war am 29. April in London verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden. Daraufhin musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen - dabei ließ er aber nach Ansicht des Gerichts wichtige Teile aus. Er saß zuletzt im Huntercombe-Gefängnis westlich der britischen Hauptstadt ein.

Boris Becker: Wie geht es jetzt weiter?

Update vom 15. Dezember, 11.16 Uhr: Er ist zurück in Deutschland. Aber wie geht es jetzt weiter? Hier haben wir Fragen und Antworten zu Boris Becker zusammengestellt.

Update vom 15. Dezember, 09.43 Uhr: Boris Becker befindet sich offensichtlich wieder in Deutschland. Nachdem das Privatjet am Mittwoch in der Nähe von München gelandet war, sorgte am Abend eine weitere Nachricht für Schlagzeilen: Es soll eine Doku rund um die jüngste Vergangenheit der Tennis-Legende geben. Erste Szenen daraus zeigen einen weinenden Becker vor der Verurteilung.

Boris Becker fliegt nach München und landet trotz Wetter-Chaos - Privatjet umgeleitet

Update vom 14. Dezember, 16.23 Uhr: Etwa zehn Tage vor Weihnachten wurde Boris Becker Berichten zufolge aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen. Eigentlich hätte der 55-Jährige aufgrund seiner Abschiebung nach Deutschland am Mittwoch am Münchner Flughafen landen sollen, wo bereits viele Pressevertreter und Fotografen auf ihn warteten. Allerdings sorgten Eisregen sowie Glatteis für Einschränkungen am Flughafen im Norden der Landeshauptstadt und legten diesen sogar lahm.

Aufgrund des Winterwetters wurde auch Beckers Flug aus London umgeleitet. Wie der Focus berichtet, landete der Flieger stattdessen im Westen Münchens, genauer gesagt am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. So schreibt das Nachrichtenmagazin, dass um 15.23 Uhr ein Privatjet aus London gelandet sei.

Saß in England in Haft: Boris Becker, hier mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro, vor dem entscheidenden Gerichtstermin Ende April. © IMAGO / Parsons Media

Boris Becker: Haft-Entlassung von Tennis-Legende steht offenbar bevor

Erstmeldung vom 7. Dezember:

München/London - Das Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire gilt als englischer Knallhart-Knast. Hier, rund 60 Kilometer westlich der Stadtgrenzen Londons, ist die deutsche Tennis-Legende Boris Becker seit Ende April inhaftiert. Seit rund einem halben Jahr also. Doch: Bald soll Becker wieder frei sein.

Das berichtet zumindest der britische Mirror. Bereits Mitte November berichteten britische Medien von einer bevorstehenden Haft-Entlassung. Ursprünglich war der Badener in Großbritannien wegen Insolvenzverschleppung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Im Gerichtsurteil vom 29. April 2022 hieß es, dass Becker in seinem Insolvenzverfahren Offenlegungspflichten nicht vollständig nachgekommen sei. Es ging damals um einen Immobilienbesitz in Deutschland, Stimmanteile an einer Technologie-Firma und einen Bankkredit über 825.000 Euro.

Die Geschworenen hatten den 55-Jährigen am Southwark Crown Court in London in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden. So soll Becker auch mutmaßlich große Summen auf Konten seiner Ex-Frauen Barbara und Lilly Becker überwiesen haben, obwohl seit Juni 2017 ein Insolvenzverfahren gegen ihn lief. Damals wurden seine Außenstände auf 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) geschätzt.

Boris Becker: Im badischen Leimen geboren, in München gewohnt

In der Vergangenheit geriet der deutsche Sport-Star immer wieder wegen seines angeblich ausschweifenden Lebensstils in die Schlagzeilen. Doch: Kehrt er jetzt bald nach Deutschland zurück? Wie der Mirror weiter berichtet, soll Becker angeblich schon kommende Woche aus Großbritannien - wo er seinen Wohnsitz hatte - in die Bundesrepublik (deren Staatsbürger er ist) abgeschoben werden. Becker wurde am 22. November 1967 in Leimen bei Heidelberg geboren. Zwischen 1991 und 1993 wohnte er eigenen Angaben zufolge in München, obwohl er offiziell in Monaco gemeldet war.

Gerade mal 17 Jahre jung: Boris Becker bei seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985. © IMAGO / Sven Simon

Deshalb verurteilte ihn das Landgericht München I am 24. Oktober 2002 wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, weil er 3,3 Millionen Mark an Steuern hinterzogen haben soll. Becker überwies dem Fiskus damals vor Prozessbeginn rund 3,1 Millionen Euro Steuernachzahlung für die Jahre 1991 bis 1995, was laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) strafmildernd gewertet wurde.

Boris Becker: Deutscher Tennis-Star gewann in London dreimal Wimbledon

Und nun? Sollten die Berichte aus England stimmen, ist bislang unklar, wohin Becker in Deutschland diesmal zieht. Der Tennis-Star hatte in seiner Karriere zweimal die Australian Open (1991, 1996), dreimal Wimbledon (1985, 1986, 1989) und ein Mal die US Open (1989) gewonnen. (pm)