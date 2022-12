Sportpsychologe über Boris Becker: „Glaube nicht, dass er geläutert ist”

Von: Philipp Kessler

Teilen

In einem zweieinhalbstündigen Interview zeigte sich Boris Becker geläutert. Sportpsychologe Matthias Herzog ordnet im Gespräch mit der tz Beckers Seelen-Striptease ein.

München - Auf der großen TV-Bühne ist der Weltstar Boris Becker nach 231 Tagen in britischer Haft ganz bei sich. Bei seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit zeigte sich der deutsche Tennis-Star wiederholt emotional. Äußerlich sichtbar verändert erzählte der einstige Ausnahmesportler, immer wieder von Tränen und Momenten der Rührung unterbrochen, im Interview mit Sat.1 von lebensgefährlichen Situationen, sehr persönlichen Momenten mit seiner Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro und von einem neuen spirituellen Weg.

Dass Sat.1 dem dreifachen Wimbledonsieger für das Gespräch Geld bezahlt hatte, stellte Moderator Steven Gätjen gleich zu Beginn klar. Becker war Ende April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinem Insolvenz­verwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwieg, was er nun freimütig einräumte.

Becker-Interview nach Haftentlassung: XXL-Gespräch floppt bei der Quote

Bei der Einschaltquote hat das Interview enttäuscht. Nur 1,55 Millionen Zuschauer sahen am Dienstagabend das mit Werbung etwa zweieinhalbstündige Gespräch an, womit Sat.1 auf eine Einschaltquote von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum kam. Damit lag das Becker-Interview deutlich hinter den beiden bestplatzierten Sendungen, der Tagesschau mit 4,64 Millionen Zuschauern und der ZDF-Trödelsendung Bares für Rares mit 4,29 Millionen Zuschauern. Sportpsychologe Matthias Herzog ordnet im Gespräch mit der tz Beckers Seelen-Striptease ein.

Ex-Tennis-Superstar Boris Becker beantwortet die Fragen von Moderator Steven Gätjen in einem Exklusiv-Interview von Sat.1. © Nadine Rupp/dpa

Boris Becker: Sportpsychologe Herzog im Interview über die Tennis-Legende

Herr Herzog, hat Becker aus seinen Fehlern gelernt? Zeigt er echte Reue?

Herzog: Ich habe nicht den Eindruck, dass er wirklich geläutert ist und echte Reue zeigt. Dafür gibt er noch zu viel anderen die Schuld an seinem Schicksal. Seine Worte wirken, wenn es um die Sache geht, distanziert und berühren einen nicht wirklich. Was erkennbar ist, ist Dankbarkeit, dieses Spiel am Ende doch noch gewonnen zu haben.

Welcher Typ Mensch ist Boris Becker?

Herzog: Er ist vom Typ her der Macher, fast schon Narzisst. Sein persönlicher Nutzen ist ihm das Wichtigste. Er ist kein Teamplayer, sondern ganz klar Einzelkämpfer. Das kam ihm im Gefängnis zugute.

Vor der Urteilssprechung hielt er sich für unbesiegbar. Über die Geschworenen sagte er: „Die wussten gar nicht, wer ich war.“ Ihre Einschätzung?

Herzog: Er wurde in der Vergangenheit von allen – Umfeld, Medien, Fans – als Gott dargestellt. Da verliert man schnell die Bodenhaftung. Boris hielt sich lange nicht für Gott, sondern vielmehr für Gottvater. Seine Aussage zeigt ganz klar, dass er davon ausgegangen ist, dass ihn sein Promibonus vor einer Strafe gerettet hätte, wenn ihn die Jurymitglieder alle gekannt hätten.

Sportpsychologe: Erfahrungen aus Tenniskarriere könnten Becker im Gefängnis geholfen haben

Im Gefängnis sei er eine Nummer gewesen. Wie schwierig ist es, mit Mördern quasi gleichgestellt zu sein?

Herzog: Die Tatsache dürfte gerade am Anfang stark an seinem Ego geknabbert haben. Er war bis dahin immer am oberen Rand der Nahrungskette, mit dem Urteil wurde er einmal komplett bis unten durchgereicht. Mörder bekommen Missachtung, werden gemieden. Jeder will, dass die weg sind und im besten Fall nie wieder kommen. Das macht etwas mit einem.

Ein Mithäftling hat wohl gedroht, ihn umzubringen…

Herzog: Hier kommt Becker seine Tenniskarriere zugute. Im Endeffekt wollten ihn seine Gegner ja auch töten. Nur auf dem Platz. Und Morddrohungen dürfte er in seiner aktiven Karriere über viele Jahre auch erhalten haben. Dennoch ist es im Gefängnis natürlich noch etwas ganz anderes, weil ihm das eins zu eins ins Gesicht gesagt worden sein soll und auch niemand ihm hätte helfen können, wenn der sofort Ernst gemacht hätte.

Becker habe als Lehrer sowie als Fitnesstrainer gearbeitet. Wie wichtig ist eine sinnvolle Aufgabe im Gefängnis?

Herzog: Wer gefühlt 25 Stunden hinter Gittern sitzt, der stirbt am ehesten an Langeweile. Boris war es gewohnt, immer was zu tun zu haben. Da braucht es eine sinnvolle Aufgabe, um erstens die Zeit totzuschlagen und zweitens, seinem Leben einen weiteren Sinn zu geben.

Boris Becker im Gefängnis: „Ein Kulturschock sondergleichen“

Becker erzählt, er habe zum Stoizismus gefunden. Wie sehr half das?

Herzog: Boris war früher ein Choleriker vor dem Herrn. Wenn er sich geärgert hat, mussten Schläger dran glauben. Da kommt der Stoizismus wie gelegen, um gelassener zu werden und das eigene Leben zu retten. Ansonsten hätte er auch im Gefängnis alles kurz und klein geschlagen und sich mit den anderen Insassen geprügelt. Das hätte er vermutlich nicht überlebt, wenn er so agiert hätte, wie auf dem Tennisplatz.

Becker war auf sich allein gestellt. Kompliziert für einen Star?

Herzog: Boris wurde über Jahrzehnte förmlich gepampert. Ihm wurde alles abgenommen. Das war ein Kulturschock sondergleichen. Von gefühlt 30 Grad Malediven auf -30 Grad Arktis abgekühlt.

Tennislegende Becker geläutert? „Boris liebte immer schon das riskante Spiel“

Umso wichtiger sind Familie und Freunde…

Herzog: Boris hatte fast alles verloren. Geld, Anerkennung und viele Menschen aus dem Umfeld, die sich abgewendet haben. Boris ist ein Menschentyp, der gut alleine kann und mit wenigen Menschen auskommt, zu denen er ein enges Verhältnis pflegt. Aber dass Lilian zu ihm gehalten hat, war tatsächlich so etwas wie eine Lebensversicherung.

Schon bei seinem Scheidungschaos 2001 behauptete Becker, er habe seine Lektion gelernt. Trauen Sie ihm zu, wieder straffällig zu werden?

Herzog: Ganz ehrlich? Ja. Boris liebte immer schon das riskante Spiel. Selbst bei Matchball gegen sich hat er Serve and Volley gespielt. Das liegt in seiner Persönlichkeit. Er ist ein Spieler. Das ist so und wird so bleiben. Er wird aber cleverer geworden sein, sich zukünftig nicht so leicht erwischen zu lassen. Ich wünsche ihm, dass er zumindest zu großen Teilen seine Lektion gelernt hat.



Interview: P. Kessler