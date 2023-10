Kurz vor großem Kampf: Hirntumor bei Box-Star gefunden

Von: Jannek Ringen

Eigentlich sollte Michael Smolik am 14. Oktober einen Mega-Kampf bestreiten. Doch der MMA-Athlet musste diesen aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Oberhausen – Michael Smolik ist den Kampfsportfans als ehemaliger Kickboxer und aktueller MMA-Athlet bekannt. Seine Fans hält der 32-Jährige mit seinem YouTube-Kanal, der mittlerweile über 800.000 Follower hat, auf dem aktuellsten Stand. Über das Medium teilte Smolik der Öffentlichkeit auch die neusten Nachrichten über seinen Gesundheitszustand mit.

Michael Smolik Geboren: 28. Juli 1991 (Alter 32 Jahre), Crailsheim Sportart: MMA

Smolik vor Duell mit Kampfsport-Influencer

Am 14. Oktober steht in Oberhausen das Event „Legacy Crossover Fight Night“ an. Mehrere Sportler aus der Kampfsportszene treffen hier in spektakulären Kämpfen aufeinander. Insgesamt treten 16 Kampfsportler aus verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Stattfinden wird das Event in der Rudolf-Weber-Arena.

Für Smolik war der letzte Kampf des Abends angesetzt. Um 22.40 Uhr sollte er im Schwergewicht auf den Kampfsport-Influencer Edmon „Ringlife“ treffen. Der Hauptkampf des Events wurde mit Spannung erwartet, da die beiden zusammen 1,3 Millionen Follower auf YouTube und damit eine enorm große Community vorweisen können.

Der Kampf zwischen „Ringlife“ und Smolik muss ausfallen. © IMAGO / Torsten Helmke

Diagnose Hirntumor! Smolik muss Kampf absagen

Doch der Kampf zwischen Smolik und „Ringlife“ kann nicht stattfinden. Den Grund dafür teilte Smolik auf seinem YouTube-Kanal mit. Bei dem MMA-Kämpfer wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Ob es sich um einen gut- oder bösartigen Tumor handelt, ist aktuell nicht klar. In den nächsten Tagen soll eine Operation in Heidelberg auf dem Plan stehen.

„Das Ganze fing vor zwei Monaten an. Mir wurde beim Joggen schlecht. Danach wurde mir in Trainingseinheiten immer wieder schlecht. Ich dachte, das geht irgendwann weg. Aber es wurde schlimmer. Ich bin dann zum MRT. Dort haben die Ärzte dann den Tumor entdeckt“, erklärte Smolik in dem Video.

„Ringlife“ bekommt neuen Gegner

Auch die Veranstalter des Events sorgen sich um Smolik. „Für Michael tut es mir unfassbar leid. Er ist boxerisch in Top-Form. Jetzt geht es aber nur darum, dass Michael wieder gesund wird“, erklärte Karim Akkar, Leiter des Events, der Bild.

In Oberhausen wird „Ringlife“ dennoch antreten. Sein neuer Gegner ist Rafael Bejaran. Der 39-Jährige hat bereits 39 Profi-Kämpfe absolviert und davon 30 gewonnen. „Mir ist es sehr wichtig, meinen Fans einen harten und ehrlichen Fight zu bieten“, erklärte Ringlife. (jari)