„Day of Reckoning“: Boxen mit Wilder, Joshua und Kabayel live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

In Riad kommt es zu einem Gipfeltreffen im Boxen. Mehrere Superstars steigen dabei in den Ring. So sehen Sie das Event live im TV und Live-Stream.

Riad – Unmittelbar vor Weihnachten steigt im saudi-arabischen Riad das Box-Event des Jahres 2023. Am Samstag, dem 23. Dezember, messen sich ab 17 Uhr mehrere Größen des Sports am „Day of Reckoning“, zu Deutsch „Tag der Abrechnung“. Dabei werden zahlreiche Titel vergeben. Schließlich treten im Laufe des Abends 16 Boxer in acht verschiedenen Kämpfen gegeneinander an. Vor allem die Schwergewichts-Fights zwischen Deontay Wilder und Joseph Parker (ab 19 Uhr) sowie zwischen Anthony Joshua und Otto Wallin (ab 23 Uhr) stehen im Mittelpunkt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Spektakel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

„Day of Reckoning“: Box-Event mit Wilder, Joshua und Kabayel live im Free-TV?

Der „Day of Reckoning“ im Boxen wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird übertragen. Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte an dem Kampf gesichert, nur der Streamingdienst DAZN wird das Event in Deutschland übertragen.

„Day of Reckoning“ mit Wilder, Joshua und Kabayel: Boxen im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird den Box-Kampf zwischen „Day of Reckoning“ im Boxen im Live-Stream übertragen.

wird den Box-Kampf zwischen übertragen. Die Übertragung des Programms beginnt um 17 Uhr. Der Fight zwischen Deontay Wilder und Joseph Parker ist für 19 Uhr angesetzt. Agit Kabayel kämpft ab 20.30 Uhr gegen Arslanbek Machmudow. Ein weiteres Highlight, der Kampf zwischen Anthony Joshua und Otto Wallin, steigt ab 23 Uhr.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store Da die Veranstaltung als Pay-per-View-Event vermarktet wird, müssen DAZN-Kunden einmalig 19,99 Euro zahlen, um den „Day of Reckoning“ des Boxens live zu sehen.

Wilder, Joshua und Kabayel: Zahlreiche Superstars boxen am „Day of Reckoning“

Beim „Day of Reckoning“ sind zahlreiche Größen des Boxens aus mehreren Gewichtsklassen vertreten. Mit Anthony Joshua und Deontay Wilder treten zwei absolute Superstars an, sie treffen aber nicht aufeinander. Dennoch bilden Sie neben weiteren namhaften Athleten wie Frank Sanchez, Filip Hrgovic und Jai Opetaia die Highlights der hochkarätig gespickten Fightcard.

Wilder, ehemaliger WBC-Weltmeister im Schwergewicht, misst sich mit dem früheren WBO-Schwergewichts-Champion Joseph Parker. Ex-Weltmeister Joshua tritt gegen den Schweden Otto Wallin in den Ring. Neben diesen beiden stehen sechs weitere spannende Fights auf dem Programm des Abends.

Ex-WBC-Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder boxt beim „Day of Reckoning“ gegen Joseph Parker. © Imago / USA TODAY Network

„Day of Reckoning“ im Boxen: Wer kämpft gegeneinander?

Alle Kämpfe des „Day of Reckoning“ im Überblick: Deontay Wilder – Joseph Parker Daniel Dubois – Jarrell Miller Anthony Joshua – Otto Wallin Dmitri Biwol – Lyndon Arthur Arslanbek Machmudow – Agit Kabayel Jai Opetaia – Ellis Zorro Filip Hrgovic – Mark de Mori Frank Sanchez – Junior Fa

Deutscher Boxer am „Day of Reckoning“: Kabayel kämpft gegen „ein Monster“

Unter den 16 Boxern befindet sich mit Agit Kabayel auch ein Deutscher. Der amtierende Schwergewichts-Europameister (EBU) duelliert sich am Samstag in der saudi-arabischen mit dem Russen Arslanbek Machmudow. „Ich habe an dem Tag einen harten Brocken vor mir, er ist ein Monster“, sagte Kabayel der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor dem Fight. Der Kampf gegen Machmudow, wie der Deutsche noch ungeschlagen, sei „die größte Aufgabe meiner Karriere“, so der 31-Jährige.

Agit Kabayel will beim „Day of Reckoning“ seinen Europameistertitel gegen Arslanbek Machmudow verteidigen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. © Imago / Torsten Helmke

Für ihn und auch für einige der anderen teilnehmenden Boxern könnte der „Day of Reckoning“ zum Karriere-Sprungbrett mutieren. Sollte er gegen den russischen Superstar gut performen, könnte Kabayel bald sogar um WM-Titel kämpfen. „Das ist der erste Schritt in die Champions League. Das ist ein Kampf, der mich in die Top Ten der Welt hineinbringen kann“, äußerte er sich voller Vorfreude. Kabayels Fight gegen Machmudow beginnt um 20.30 Uhr. (wuc)