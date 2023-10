Boxen live im TV und Stream: Hier sehen Sie Tyson Fury vs. Francis Ngannou

Von: Melanie Gottschalk

Am Samstag steigen Tyson Fury und Francis Ngannou für einen Cross-over-Boxkampf in Saudi-Arabien in den Ring. © Avalon/imago

Am Samstag steigt Box-Weltmeister Tyson Fury wieder einmal in den Ring. So sehen Sie den Kampf live im TV und Live-Stream.

Riad – Am Samstag (28. Oktober) steigt Tyson Fury gegen den Käfigkämpfer Francis Ngannou in den Boxring – zu einem Cross-over-Boxkampf in Saudi-Arabien. Der Fight startet um 22.30 Uhr deutscher Zeit. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spektakel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Tyson Fury gegen Francis Ngannou: Boxen live im Free-TV?

Der Boxkampf zwischen Tyson Dury und Francis Ngannou wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Kein Free-TV-Sender hat sich die Rechte an dem Kampf gesichert, lediglich DAZN wird das Event in Deutschland übertragen.

Tyson Fury gegen Francis Ngannou: Boxen im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird den Box-Kampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie beginnt um 19 Uhr, um 22.30 Uhr startet dann der Fight zwischen Fury und Ngannou.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Zusätzlich gibt es eine weitere Besonderheit: Der Kampf wird als sogenanntes Pay-per-View-Event ausgestrahlt. Das heißt, dass der Kampf nicht im regulären Programm von DAZN enthalten ist.

Wer das Spektakel zwischen Fury und Ngannou live verfolgen möchte, muss noch einmal separat für den Kampf bezahlen.

Die Kosten für den Kampf belaufen sich auf 14,99 Euro in Deutschland.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Viel Kritik am Kampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou

Der Kampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou verspricht ein echtes Spektakel zu werden. Denn für diesen Fight wechselt Ngannou erstmals in seiner Karriere ins Boxen. Normalerweise betreibt er Ultimate Fighting, am Samstag steigt er nun erstmals in den Boxring. Dabei soll der „Baddest Man on the Planet“ ermittelt werden, wie Fury es selbst betitelte.

Doch während sich die beiden Kämpfer auf das Duell freuen, gibt es von allen möglichen Seiten Kritik. Der Grund: Bei dem Fight handelt es sich um einen Showkampf, Experten wie der frühere Weltmeister Carl Froch nennen das Spektakel eine „Witz-Veranstaltung“.

Kampf gegen Ngannou für Fury sehr lukrativ

Geboxt wird über zehn Runden, gewertet wird wie bei einem Boxkampf. Furys WM-Titel des Verbandes WBC steht dabei aber nicht auf dem Spiel.

Für Fury ist der ganze Kampf dazu offenbar sehr lukrativ. Denn wie die Sport-Bild berichtet, kassiert der Schwergewichts-Weltmeister für den Kampf stolze 50 Millionen Euro, Ngannou soll zehn Millionen Euro erhalten.