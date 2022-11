Bayern-Stars beim NFL-Spiel in der Allianz Arena: Lisa Müller im Trikot, Ex-Münchner als Überraschungsgast

Von: Andreas Schmid

Serge Gnabry, Leroy Sane und Eric Maxim Choupo-Moting in der Allianz Arena beim Munich-Game. © Sven Hoppe/dpa

NFL-Football zu Gast in der Münchner Allianz Arena: Das lassen sich auch die Fußball-Stars des FC Bayern München nicht entgehen.

München – Football statt Fußball. Am Sonntag findet in der Allianz Arena das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. Die Seattle Seahawks treffen auf die Tampa Bay Buccaneers (das Munich-Game im Live-Ticker). Unter den Zuschauern in München-Fröttmaning sind auch einige Bayern-Stars.

Bayern-Stars beim NFL-Spiel in der Allianz Arena: Lisa Müller im Trikot, Alaba am Start

Mit dabei in der Allianz Arena sind gleich mehrere Spieler des FCB, einige von ihnen bekennende NFL-Fans: Alphonso Davies, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting, Sven Ulreich und Serge Gnabry. Ur-Bayer Thomas Müller ist mit Frau Lisa, die jüngst zur schönsten Spielerfrau Deutschlands gewählt wurde, vor Ort. Lisa Müller trug im Stadion ein Trikot der Buccaneers, bei denen Football-Legende Tom Brady spielt.

Mittelfeldmann Marcel Sabitzer kam mit seinem Nationalmannschaftskollegen und Ex-Münchner David Alaba (jetzt Real Madrid). Auch andere frühere Bayern-Spieler sind in der Allianz Arena dabei. Claudio Pizarro zeigte sich auf Instagram mit einem Seahawks-Trikot am Stadion.

Die Müllers mit Serge Gnabry in der Allianz Arena. © Christian Kolbert/Imago

NFL-Spiel in der Allianz Arena: Kahn „muss gleich zweimal hinschauen“

Oliver Kahn lässt sich das NFL-Spiel in München ebenfalls nicht entgehen. „Es ist einiges anders. Als ich reingekommen bin, musste ich gleich zweimal hinschauen. Das fasziniert mich, wie so eine Sportart funktioniert. Das ist sehr beeindruckend“, sagte Kahn vor Beginn des Spiels bei ran.de.

Kann der Fußball von der NFL etwas lernen? „Sportarten können immer vieles voneinander lernen. Fußball ist was anderes. Die Idee ist aber spannend, man sieht wie viele Zuschauer da sind. Es ist eine big Show, die die NFL hier veranstaltet. Man kann bestimmte Dinge übernehmen, auch die NFL kann vom Fußball profitieren, wir können voneinander lernen.“