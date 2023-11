Deutsche Meisterin Camilla Kemp im Interview: „Mein Leben? Weltweit die besten Wellen suchen“

Von: Nico-Marius Schmitz

Teilen

„Ich liebe es, dass das Surfen so unberechenbar ist“, sagt Camilla Kemp. © Foto: Sean Evans WWM

Die Diskussion um den Austragungsort der Surf-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2024 hat hohe Wellen geschlagen. Der berühmte Spot Teahupoo auf Tahiti soll nun aus Umweltschutzgründen doch vermieden werden. Aber ob Teahupoo oder Taharuu (der neue Favorit, siehe Text rechts), Deutschland will dabei sein. Aktuell befindet sich das Team des Deutschen Wellenreitverbands zum Trainingslager in Puerto Rico. Unter ihnen auch Camilla Kemp, deutsche Meisterin 2023. Unser Interview mit der 27-Jährigen.



Camilla Kemp, Ende September haben Sie sich bei den Deutschen Meisterschaften durchgesetzt. Welche Bedeutung hat der Titel für Sie?

Das stand auf meiner Bucket-Liste, mir endlich den deutschen Titel zu holen. Wir hatten traumhafte Bedingungen in Frankreich, der Sieg war super wichtig für mich. Alle Surfer hatten die gleiche Chance, ihr Potenzial zu zeigen. Umso schöner, dass ich mich durchsetzen konnte.



Sie haben eine deutsche Mutter, einen holländischen Vater, sind in Portugal aufgewachsen und leben dort. Wann war für Sie klar, dass Sie für Deutschland starten möchten?

2018 habe ich mich dazu entschieden, für Deutschland zu surfen. Das war ein sehr wichtiger Schritt für meine Karriere. Ich habe einfach viel mehr Unterstützung gebraucht und eine Struktur um mich herum gesucht, die dem Leistungssport gerecht wird. Surfen ist ein Einzelsport, da stehst du oft alleine dar. Die finanzielle Förderung aber auch die Eingliederung im deutschen Team, ich wurde sofort super aufgenommen, haben noch mal einen Push gegeben. Das merke ich gerade in diesem Jahr.



Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass wir 2024 einen deutschen Surfer bei Olympia sehen?

Unsere Chancen sind groß. Unser Team ist deutlich stärker geworden in den letzten Jahren. Aktuell haben wir ein Trainingslager in Puerto Rico, dort findet auch die Olympia-Qualifikation statt (22. März bis 2. März 2024, Anm. d. Red.). Das ist unsere letzte Chance. Bei den Frauen muss man bei dem Contest unter die besten zehn kommen, um sich zu qualifizieren. Bei den letzten Olympischen Spielen hatten wir Leon Glatzer dabei, jetzt können die Frauen gerne nachziehen. Hoffentlich durch mich (lacht). Wir sind bereit! Olympia ist ein absoluter Traum von mir. Für solche großen Wettbewerbe arbeiten wir so hart und geben so viel auf. In Paris die deutsche Flagge hochhalten, das wäre der Wahnsinn. Es steht ja noch nicht ganz fest, wo gesurft wird, aber die Bühne wird auf jeden Fall gigantisch sein.



In Portugal haben Sie den Praia do Guincho vor der Haustür, aber Ihr zuhause ist vermutlich über die ganze Welt verteilt.

Ich bin eigentlich das ganze Jahr über unterwegs. Dieses Jahr war ich in El Salvador, in Brasilien, in Südafrika, in Frankreich, in Spanien, England, Amerika … Das ist mein Leben, auf der Welt die besten Wellen suchen. Das ist ein sehr schönes Leben und auch mein Traum, den ich lebe. Es gehört aber auch sehr viel Aufopferung dazu, deine Familie und Freunde siehst du so selten. Du bist oft alleine. Das kann auch sehr hart werden. Du konzentrierst dich immer auf den nächsten Wettbewerb. Wir sind immer abhängig von den Bedingungen. Es gehört auch sehr viel Glück dazu, dass die Welle am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt kommt. Es ist ein Auf und Ab, aber im Endeffekt haben wir ein super Leben.



Ein super Leben, das schwer zu finanzieren ist?

Surfen ist ein sehr teurer Sport. Das Equipment, die ganzen Reisen – erst recht, wenn man mit einem Trainer reisen möchte. Wir deutsche Athleten bekommen Unterstützung vom Verband und der Sporthilfe (als Athletin des „Top Team Future“ gibt es monatlich 700 Euro Grundförderung, bis zu 300 Euro zur Berufsvorbereitung und 250 Euro Altersvorsorge). Aber ohne private Sponsoren kann man das Ganze nicht finanzieren. Man kann davon leben, reich wird man mit dem Preisgeld bis zu einem gewissem Level aber nicht. Ich lebe das Leben, weil ich es liebe. Aber der Sport muss sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, damit wir das zurück bekommen, was wir rein investieren. Ich studiere nebenbei noch Sportmanagement, um abgesichert zu sein.



Mit zehn Jahren standen Sie das erste Mal auf einem Surfbrett, was begeistert Sie immer noch an dem Sport?

Ich liebe es, dass das Surfen so unberechenbar ist. Jeder Tag ist anders, jede Session ist anders. Die Winde, die Sandbänke, das Meer – du musst dich immer an neue Bedingungen anpassen. Du kannst beim Surfen nicht auslernen. Beim Surfen gibt es keine Perfektion, es gibt nur die Weiterentwicklung. Das hat mich schon immer fasziniert.



Interview: Nico-Marius Schmitz