Carlsen gewinnt Onlineturnier der Champions Chess Tour

Magnus Carlsen setzte sich im Finale mit 4,5 zu 2,5 gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi durch. © Frank Augstein/AP/dpa

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat das erste Onlineturnier der Champions Chess Tour gewonnen.

Moskau - In der Neuauflage der Schach-WM setzte sich der Norweger im Finale des Airthings Masters mit 4,5 zu 2,5 gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi durch. Es war das erste Turnier der online ausgetragenen Meltwater Champions Chess Tour mit einem Gesamtpreisgeld von 1,6 Millionen Dollar.

Carlsen, der zu Turnierbeginn an den Folgen einer Corona-Infektion litt, hatte Mühe das Viertelfinale zu erreichen. Nepomnjaschtschi hingegen überstand die Vorrunde problemlos. Das Endspiel verlief zunächst wie ihr WM-Kampf vor drei Monaten in Dubai mit fünf Remis hintereinander. In ihrer sechsten Partie leistete sich Nepomnjaschtschi jedoch einen Fehler, Carlsen holte den vorentscheidenden Punkt und setzte gleich im nächsten Spiel mit einem weiteren Sieg nach.

Vor dem Halbfinale hatten sich die im Wettbewerb verbliebenen Spieler entschieden, trotz ihrer Bestürzung über die Invasion in der Ukraine das Turnier zu Ende zu bringen. dpa