Cas halbiert Dopingsperre von Olympiasieger Wernjajew

Kann auf einen Olympia-Start in Paris hoffen: Oleg Wernjajew. © Marijan Murat/dpa

In Tokio fehlt Oleg Wernjajew wegen einer Dopingsperre, in Paris könnte der ukrainische Turner nun wieder beim Olympia starten. Nach einem Urteil des Cas darf er wieder an Wettkämpfen teilnehmen.

Lausanne - Turn-Olympiasieger Oleg Wernjajew aus der Ukraine kann nach der Halbierung seiner Dopingsperre auf einen Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hoffen.

Wie der Internationale Sportgerichtshof (Cas) mitteilte, wurde die Sperre des 29-jährigen von vier auf zwei Jahre reduziert. Das Gremium habe den Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln zwar bestätigt, sah aber Gründe für eine Herabsetzung der Strafe, hieß es vom Cas. Damit ist die Sperre, die mit der vorläufigen Suspendierung am 5. November 2020 begonnen hatte, beendet.

Bei dem Barren-Weltmeister von 2014 war die verbotene Hormonsubstanz Meldonium nachgewiesen worden, die eine höhere Belastbarkeit und schnellere Regeneration bewirkt. Wernjajew hatte bestritten, gedopt zu haben. „Die wichtigste Frage ist, wie die illegale Droge in meinen Körper gelangt ist“, hatte er 2021 nach Verhängung der Vier-Jahres-Sperre durch die Disziplinarkommission des Turn-Weltverbandes (Fig) auf Instagram geschrieben und angekündigt, den Cas anrufen zu wollen. „Ich glaube, dass das höchste Sportgericht alles in Ordnung bringen wird“, schrieb er seinerzeit.

Bei einer Anhörung vor dem Cas hatte er nun geltend gemacht, dass verunreinigte Lebensmittel die Quelle für das Meldonium in seinem Körper gewesen seien. Der Sportgerichtshof folgte nun in Teilen seiner Argumentation.

Die verbotene Substanz war bei der Analyse einer am 26. August 2020 bei einer Trainingskontrolle genommenen Urinprobe gefunden worden. Wernjajew, der in der Bundesliga für die TG Saar geturnt hatte, verpasste dadurch die Olympischen Spiele in Tokio. 2016 in Rio de Janeiro hatte er neben Gold am Barren auch Silber im Mehrkampf gewonnen. dpa