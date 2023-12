Chemnitz untermauert Spitzenplatz mit Sieg gegen Heidelberg

Die Niners freuen sich über ihren Sieg. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga untermauert.

Chemnitz - Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore gewann gegen Schlusslicht MLP Academics Heidelberg mit 93:69 (53:34). Es war der zehnte Sieg für Chemnitz im elften Spiel. Titelverteidiger ratiopharm Ulm, der bisher acht Siege in zehn Partien schaffte, tritt als Tabellenzweiter an diesem Sonntag bei Pokalsieger Bayern München an.

Den größten Anteil am Erfolg der Niners gegen Heidelberg hatten Kevin Yebo, Wesley van Beck (je 17), De Andre Lansdowne (15), Jeffery Garrett, Kaza Kajami-Keane (je 14) und Aher Uguak (10). Für Heidelberg konnten nur Vincent Kesteloot (15), Jeffery Carroll (13), Elias Lasisi (11) und Isaiah Whaley (10) zweistellig punkten.

Die Chemnitzer hatten leichte Anlaufschwierigkeiten. Nach vier Minuten lagen die Hausherren mit 7:12 zurück. Noch im ersten Viertel drehten die Sachsen die Partie, gingen mit 25:20 in Führung und bauten ihren Vorsprung mit einem 9:0-Lauf auf 34:20 (12.) aus. Nach diesem Zwischenspurt kamen die Gastgeber nicht mehr in Bedrängnis. dpa