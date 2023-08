Münchner 800-m-Läuferin Christina Hering: „Ich will nicht einfach nur dabei sein“

Von: Nico-Marius Schmitz

In Budapest im WM-Halbfinale: Christina Hering. © Foto: Imago

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest erreichte Christina Hering das Halbfinale über die 800 m. Die Erfahrungen aus Budapest sollen der Münchnerin Schwung für das ereignisreiche Olympia-Jahr 2024 verleihen.

Die Vorbereitung beginnt schon jetzt. Mit den Olympischen Spielen hat die 28-Jährige noch eine Rechnung offen, wie sie im Interview mit unserer Zeitung erzählt.

Christina Hering, WM-Halbfinale in einem ausverkauften Stadion. Mit etwas Abstand – was war das für ein Erlebnis?

Ich war erst mal total happy, dass ich so einen guten Vorlauf gemacht habe. Ich wusste natürlich, dass der Einzug ins Halbfinale schon schwierig war. Aber in diesem Stadion noch mal laufen zu dürfen, war eine riesige Ehre. Ich war vermutlich zu aufgeregt, um es richtig genießen zu können. Aber gerade, wenn man aus dem Call Room rausgeht und in die Atmosphäre reinkommt, war das wahnsinnig cool. Ich habe versucht, alles aufzusaugen. Ich war ja auch mit einer Ungarin im Lauf, es war also richtig laut (lacht).



Vor der WM haben Sie gesagt, dass Sie bei Wettkämpfen noch nicht zeigen konnten, was Sie drauf haben. Ist Ihnen das im Vorlauf gelungen?

Auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, ich musste gar nicht alles geben. Es war so schnell und hat sich super angefühlt. Ich konnte es mir selbst beweisen, dass es sich nicht nur andeutet, sondern, dass ich wirklich fit bin.



Christina Hering: Die neuen Reize aus dem Training werden noch besser durchschlagen

Auf Ihrem Niveau sind es ein bis zwei Sekunden, die über Aus im Vorlauf oder Finale entscheiden. Wie holt man sich die Sekunden?

Ich habe jetzt schon mal den nächsten Schritt gemacht. Ich bin sehr optimistisch für das nächste Jahr, dass sich alles noch besser passt und die neuen Reize aus dem Training in Berlin noch besser durchschlagen. Auf meinen Erfahrungen aus Budapest kann ich definitiv aufbauen, so langsam blickt man schon auf das Olympiajahr. Da soll es dann noch mal schneller werden.



Die WM in Budapest war sehr gut besucht, über die Sprintszene wird eine Netflix-Doku gedreht. Freut Sie die Aufmerksamkeit für die Leichtathletik?

Ich glaube, die Intention von der Netflix-Doku ist es auch, die Geschichten hinter dem Athleten zu erzählen. Als Zuschauer sieht man oft nur die Leistung bei Höhepunkten wie der WM. Es gibt aber nicht nur den Weg nach oben, sondern viele Störfaktoren, viele Steine im Weg. Vielleicht steigert das noch mal die Wertschätzung gegenüber den Leistungen, die gebracht werden. Die Leichtathletik ist super vielfältig und spannend. Ich hoffe, wir können die Zuschauer und vor allem auch den Nachwuchs begeistern.



Sie waren im Stadion auch als Zuschauerin. Begeistern Sie Auftritte von Stars wie Mondo Duplantis oder Karsten Warholm?

Gerade die mentale Stärke, die die ganz Erfolgreichen an den Tag legen, finde ich beeindruckend. Ich habe es in einem kleineren Rahmen erlebt, wie groß der Druck als Favorit sein kann, beispielsweise bei der Deutschen Meisterschaft. Wenn von einem erwartet wird, dass man Weltmeisterschaften gewinnt, muss der Druck ja riesig sein. Und dann auf dieser Bühne immer so zu performen, ist schon wahnsinnig stark.



Sie haben noch ein Rennen vor sich, danach geht es in den Urlaub?

Genau, zum Oktoberfest bin ich aber wieder da, das ist schon fest eingeplant (lacht). Im Oktober geht es dann auch mit dem Training wieder los. Nächstes Jahr ist so vollgepackt mit der EM und Olympia. Die Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, sind zu hoch, um da lange die Beine hochzulegen.



Was sind Ihre Ziele für 2024?

Das Wichtigste ist, wieder gesund und fit zu den Wettkämpfen zu kommen. Natürlich will ich nicht nur einfach dabei sein. Mit meinen letzten beiden Olympischen Spielen war ich überhaupt nicht zufrieden, da konnte ich nicht zeigen, was ich drauf habe. In Tokio war ich in Topform, habe aber ein taktisches Rennen erwischt und war anschließend super enttäuscht. Damals habe ich mir schon gesagt: Dann muss es eben Paris werden, alle guten Dinge sind drei (lacht).



Interview: Nico-Marius Schmitz