Daheim im Schnee, auf der Bahn und im Wasser

Von: Thomas Jensen

Profi im Winter: Finn Hösch Beim Skibergsteigen im Weltcup. © Privat

Surfen, Leichtathletik und Skibergsteigen. Der Münchner Finn Hösch hat viele sportliche Leidenschaften. Als Skibergsteiger will er zu Olympia und freut sich deswegen auf einen hauptamtlichen Bundestrainer.

München – Eines findet Finn Hösch schade. „Zum Surfen am Eisbach komme ich aktuell nicht mehr so“, erzählt er in einem Cafe sitzend, etwa 15 Gehminuten von der Welle entfernt. „Aber“, ergänzt er schmunzelnd, „irgendwo hört es eben auch auf“.

Nur einen Tag zuvor ist der 19-Jährige in Ingolstadt Bayerischer U20-Meister im Hindernislauf über 2000 Metergeworden. Da das Lauftraining viel Zeit in Anspruch nimmt, hat der gebürtige Starnberger, der in Pullach wohnt, wenig Möglichkeiten zum Wellenreiten. Auch im Winter ist es schwierig, obwohl er einen dicken Neoprenanzug hat.

Läuft: Finn Hösch startet für die LG Stadtwerke München. © Privat

Denn eigentlich ist Hösch weder Surfer noch Leichtathlet, sondern Skibergsteiger. Er gehört zu Deutschlands Nachwuchsathleten in der Sportart, die 2026 in Cortina d´Ampezzo erstmals olympisch sein wird. Vergangene Saison belegte er den 10. Rang im U20-Weltcup. „Wegen der guten Ergebnisse diese Saison und der olympischen Perspektive ist mir Skibergsteigen jetzt schon deutlich wichtiger als Laufen“, meint Hösch, früher sei beides nahezu gleichauf gewesen. Dabei war das Laufen erst als „Ausgleich zum Winter gedacht“, seit er als Teenager zu dem Rennsport gefunden hat, bei dem die Berge im Anstieg erst mit Fellen unter den Skiern bezwungen werden und anschließend noch die Abfahrt wartet. Skitouren war er schon als Kind gegangen, vor allem mit seinem Vater.

Das Leichtathletik-Dasein im Sommer hat für Hösch, der nebenbei auch noch Maschinenbau an der TU studiert, einen wichtigen Effekt: Seine Kondition im Winter profitiert davon. Denn auch wenn er zu den besten Skibergsteigern Deutschlands gehört: „In Sommer und Herbst sind wir eher selbst organisiert.“ Allerdings soll sich das nun ändern. Bisher war der Bundestrainer eine Honorarkraft, nun wird diese zur Vollzeitstelle und ist aktuell ausgeschrieben beim Deutschen Alpen Verein.

Martin Veith, Sportdirektor des DAV, erklärt, warum eine Honorarstelle nun nicht mehr ausreicht: „Bei der zunehmenden Professionalisierung wird es immer schwerer, die Athleten so zu betreuen.“ Seit 2004 gibt es den Weltcup im Skibergsteigen, durch die Aufnahme in das olympische Programm 2026 „bekommt die Sportart eine massive Entwicklung mit“. Das Schwierige an der Suche eines Trainerteams: Es fehlt der Markt mit Kandidaten, wie man ihn etwa im Fußball kennt. „Aktuell gibt es keine Ausbildung in Deutschland, die darauf ausgelegt ist, auf diesem Niveau Trainer zu sein, wir sind noch dabei, eine zu konzipieren“, so Veith. Der Bundestrainer könne daher auch aus anderen Sportarten kommen, führt er aus: „Wir sind auf der Suche nach jemanden, der Leistungssport leistungsphysiologisch versteht und das auf Weltniveau vermitteln kann.“

Vernachlässigtes Hobby: Finn Hösch beim Surfen. © privat

Finn Hösch freut sich über die Umstrukturierung der Stelle: „Das ist ein Zeichen der Professionalisierung, unsere Betreuung wird dadurch sicher ganzheitlich verbessert.“ Im Wettkampf sei die Betreuung genauso gut, meint er mit Blick auf die dominierenden Länder Italien, Frankreich und Schweiz, die Unterschiede seien noch die Strukturen drumherum.

Dass diese Unterschiede abgebaut werden sollen, füttert für Hösch den Olympiatraum – auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg ist, und er weiter aufs Surfen verzichten muss. THOMAS JENSEN