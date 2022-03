Dallas Cowboys sorgen für NFL-Novum mit Vertrag für DeMarcus Lawrence

DeMarcus Lawrence © Scott Winters/Icon Sportswire / IMAGO

Die Dallas Cowboys haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem neuen Vertrag für DeMarcus Lawrence für ein Novum gesorgt.

Dallas - Die Dallas Cowboys haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem neuen Vertrag für DeMarcus Lawrence für ein Novum gesorgt. Der Dreijahreskontrakt des 29-Jährigen über 30 Millionen Dollar (ungefähr 27,3 Millionen Euro) sei komplett garantiert, hieß es.

Damit wäre DeMarcus Lawrence der erste Spieler in der National Football League auf der Position am Ende der Defensiv Line, dessen Gehalt in sieben Spielzeiten komplett garantiert ist. Sein vorheriger Vertrag über vier Jahre war auch unter dieser Bedingung abgeschlossen worden.

Im Gegensatz zu allen anderen Ligen im US-Sport sind die Gehälter der Spieler normalerweise nicht zu 100 Prozent garantiert. Das liegt an der Größe des Kaders von 53 Spielern, der Regel, dass die Gehaltsobergrenze nicht überschritten werden darf, und am hohen Verletzungsrisiko.

Lawrence wurde 2014 in der zweiten Runde des Drafts ausgewählt und ist seitdem ein wichtiger Teil in der Defense der Cowboys. Seitdem gelangen ihm 48.5 Quarterback-Sacks, 17 Forced Fumbles and 74 Tackles für Raumverlust. (dpa)