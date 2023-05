Dang Qiu erreicht dritte Runde der Tischtennis-WM

Dang Qiu hat sich bei der Tischtennis-WM in die dritte Runde gespielt. © Xinhua/dpa/Archivbild

Europameister Dang Qiu hat auch sein zweites Einzel-Match bei der Tischtennis-WM in Südafrika gewonnen.

Durban - Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte Sathiyan Gnanasekaran aus Indien in 4:0 Sätzen und zog dadurch genau wie Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) und bereits am Vorabend auch Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) in die dritte Runde ein.

Nächster Gegner von Dang Qiu ist das erst 16 Jahre alte Supertalent Felix Lebrun aus Frankreich, der genau wie sein 19-jähriger Bruder Alexis Lebrun schon zu den besten 35 der Weltrangliste gehört. „Sie sind beide sehr gut. Bei der WM kommen jetzt nur noch Runden, in denen es keine schwachen Gegner mehr gibt. Da muss ich von Beginn an da sein“, sagte der deutsche Meister.

Dang Qiu droht Achtelfinal-Duell mit Fan Zhendong

Sollten Dang und Ovtcharov in Durban auch ihre nächsten beiden Spiele gewinnen, würden sie im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft aufeinandertreffen. Dang Qiu droht im Fall eines Sieges gegen Lebrun aber schon im Achtelfinale ein Duell mit dem Weltmeister und Weltranglistenersten Fan Zhendong aus China.

Am Dienstagabend gewannen Filus gegen Yang Tzu-Yi aus Taiwan sowie Franziska gegen Xavier Dixon aus Australien jeweils ihre Zweitrunden-Spiele in 4:0 Sätzen. Der Weltranglisten-17. Franziska und der Olympia-Dritte Ovtcharov spielen am Mittwochnachmittag vor ihren nächsten Einzel-Matches auch noch gemeinsam im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs gegen die Japaner Shunsuke Togami und Yukiya Uda. dpa