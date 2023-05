Dang Qiu gewinnt erstes Spiel bei Tischtennis-WM

Dang Qiu bezwang den Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:2. © Xinhua/dpa/Archivbild

Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat sein Auftaktmatch bei der WM in Südafrika mit Mühe gewonnen. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte den überraschend starken Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:2 in Sätzen. In der zweiten Runde trifft die Nummer zehn der Welt auf Sathiyan Gnanasekaran aus Indien.

Durban - Der Weltranglisten-17. Patrick Franziska gewann das Duell mit seinem Bundesliga-Kollegen Cedric Nuytinck aus Belgien mit 4:1. Beide spielen zusammen für den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken. „Cedric und ich sind sehr gut befreundet, wir kennen uns aus der Jugend, haben die ganze Saison über in Saarbrücken in einer Mannschaft gespielt: Da ist es immer eklig, gegeneinander antreten zu müssen“, sagte der 30 Jahre alte Franziska.

Als einziger deutscher Nationalspieler schied Benedikt Duda in Durban schon in der ersten Runde aus. Der 29-Jährige vom TTC Schwalbe Bergneustadt verlor nach einer 3:1-Satzführung noch mit 3:4 gegen den Kroaten Filip Zeljko. dpa