Dang Qiu gewinnt Titel bei der Tischtennis-EM in München

Neuer Europameister im Tischtennis: Dang Qiu. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Der Düsseldorfer Dang Qiu hat den Titel bei der Tischtennis-Europameisterschaft in München erobert.

München - Dang Qiu hat die Tischtennis-Europameisterschaft in den European Championships in München gewonnen. Der 25-Jährige besiegte in der Rudi-Sedlmayer-Halle den Slowenen Darko Jorgic mit 4:1 (10:12, 14:12, 11:8, 11:9, 11:2) und sorgte somit für einen starken Abschluss der Gastgeber bei den Titelkämpfen. Qiu hatte auf dem Weg ins Endspiel unter anderem die deutsche Tischtennis-Größe Timo Boll mit 4:0 besiegt. Vor 5000 Zuschauern in der ausverkauften Halle zeigte Qiu starke Nerven und packende Angriffsschläge.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm der Deutsche immer mehr die Kontrolle und verdiente sich so den Titel. Zuvor hatte Nina Mittelham im Finale der Frauen verletzungsbedingt aufgeben müssen. Neben Qiu (Gold) und Mittelham (Silber) holte das deutsche Team mit Sabine Winter und Shan Xiaona auch noch zwei Bronzemedaillen im Einzel. dpa