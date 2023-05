Dang Qiu verliert WM-Achtelfinale gegen Weltmeister

Dang Qiu ist bei der Tischtennis-WM im Achtelfinale ausgeschieden. © Han Xu/XinHua/dpa

Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat bei der WM in Südafrika das Topspiel gegen den Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Fan Zhandong klar verloren. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf unterlag dem Chinesen im Achtelfinale in 0:4 Sätzen.

Durban - Mit Dang schied auch der letzte von fünf deutschen Spielern im Einzel-Wettbewerb dieser WM aus. Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska haben in Durban aber im Doppel noch die Chance auf eine Medaille.

Das erste Duell zwischen Dang Qiu und Fan Zhendong verlief lange Zeit nicht so einseitig, wie es das Endergebnis aussagt. Den ersten Satz verlor der deutsche Meister erst in der Verlängerung mit 10:12. Den dritten Durchgang gab er nach einer 8:6-Führung noch mit 8:11 her. Der letzte Satz ging daraufhin deutlich mit 5:11 verloren.

Der 26 Jahre alte Fan führt die Weltrangliste mit kurzen Unterbrechungen bereits seit April 2018 an. Trotz dieser Dominanz gewann der Chinese im Einzel bislang nur den WM-Titel 2021 in Houston. Jeweils ein Weltmeisterschafts- und ein olympisches Finale verlor er gegen seinen Landsmann Ma Long, der in Durban ebenfalls dabei ist. dpa