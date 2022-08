Daniel Theis: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über den deutschen Basketball-Spieler

Daniel Theis © Sebastien Meunier / IMAGO

Daniel Theis spielt seit einigen Jahren in der NBA und für Deutschland bei der Basketball-EM. Alle Infos zum Nationalspieler.

Salzgitter ‒ Daniel Theis wurde am 4. April 1992 in Salzgitter geboren und spielte als Jugendlicher Fußball und wechselte in Braunschweig zum Basketball. Der 2,04 Meter große Theis spielte dann mit der Nachwuchsmannschaft des SG Braunschweig erfolgreich in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga, in der 2. Basketball-Bundesliga und kam in der Saison 2010/11 zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Nach einigen Jahren bei den Basketball- Bundesligisten Ulm und Bamberg wechselte Theis 2017 in die NBA, in die nordamerikanische Profi-Liga. Dort spielte er bei den Boston Celtics, den Chicago Bulls, den Houston Rockets und wurde im Juli 2022 von den Boston Celtics an die Indiana Pacers abgegeben.

Daniel Theis – so tickt der deutsche NBA-Star privat

Mittlerweile lebt der 30-jährige gebürtige Niedersachse seit 5 Jahren mit seiner Familie in den USA. Auch privat ist er glücklich, denn bereits 2014 heiratete er seine langjährige Freundin Lena. In der Zwischenzeit hat sich die Familie mit Tochter Laila und Sohn Mio. Logan vergrößert.

Über sein persönliches Leben, über sein Familienleben, seine Frau und die Kinder gibt es nicht viele Informationen. Daniel Theis entzieht sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit, um unnötige Aufmerksamkeit der Medien zu verhindern. Mit seinen ehemaligen Teamkollegen Gordon Hayward und Aaron Bayes ist er gut befreundet. Und diese Freundschaften gehen über den Beruf hinaus, denn Hayward und Bayes haben seiner Familie geholfen, sich an das Leben in den USA und an den amerikanischen Lebensstil anzupassen.

Daniel Theis – seine nationale und internationale Karriere

2008 begann Theis seine Basketball-Karriere als Power Forward/Center in der Nachwuchs-Mannschaft des SG Braunschweig in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. In den nachfolgenden zwei Jahren kam er zudem auch in der 2. Basketball-Bundesliga zum Einsatz und in der Saison 2010/11 kam er zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga für die New Yorker Phantoms Braunschweig. In der Basketball-Bundesliga kam er in der folgenden Saison zu regelmäßigen Kurzeinsätzen und zusätzlich hatte er sich als Stammkraft bei Spot um Medien Baskets Braunschweig in der 2. Bundesliga durchgesetzt.

Im Juli 2012 wechselte der 2,04 große und 110 kg schwere Theis zum Bundesligisten Ratiopharm Ulm. Zur gleichen Zeit nahm er mit dem Team der deutschen U20-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Slowenien teil und kurz danach wurde er als U20-Youngster in das Aufgebot der deutschen Basketball-Nationalmannschaft berufen.

Daniel Theis: Meister mit Brose Bamberg

Nachdem Ratiopharm Ulm zum Ende der Saison 2013/14 den Vertrag mit Theis nicht verlängerte, wechselte er zur Saison 2014/15 zum Team der Brose Basket Bamberg, wo er einen Zweijahresvertrag mit einer Klausel unterschrieb, der ihm jederzeit einen Wechsel in die NBA nach Amerika ermöglichte. In der gleichen Saison triumphierte Theil mit den Brose Basket in der Finalrunde gegen den Vorjahresmeister FC Bayern München und sicherte sich den Meistertitel. Mit Bamberg spielte Theis auch im Eurocup 2014/15. In diesem zweithöchsten Vereinswettbewerb schied man jedoch im Achtelfinale aus. Theis verlängerte dann seinen Vertrag in Bamberg um ein weiteres Jahr bis zum Ablauf der Saison 2016/17.

Als deutscher Meister qualifizierte sich Bamberg für die Teilnahme an der EuroLeague 2015/16, dem höchsten europäischen Vereinswettbewerb. Nach dem Einzug in die Zwischenrunde verpasste man jedoch die Teilnahme an den Playoffs, aber Bamberg errang in dieser Saison erneut den deutschen Meistertitel.

Auch in der Saison 2016/17 war Bamberg erneut für die Teilnahme an der EuroLeague qualifiziert. Jedoch zehrte die zusätzliche Belastung von 30 Spielen in ganz Europa an den Kräften der Mannschaft und man beendete die EuroLeague nur auf dem 13. Platz. In der Basketball-Bundesliga führte Theis die Brose Baskets zum Gewinn des BBL-Pokals und marschierte mit dem Team ohne Niederlage durch die Playoffs und er wurde mit den Brose Baskets damit zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister und sie gewannen das vierte Double in der Vereinsgeschichte.

Daniel Theis mit Wechsel in die NBA zu den Boston Celtics

Im Sommer 2017 wechselte Daniel Theis in die nordamerikanische Profi-Liga NBA und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei den Boston Celtics. Seine erste Saison in der NBA verlief erfolgreich, bis er sich im Maerz 2018 einen Meniskusriss im linken Knie zuzog und damit für den Rest der Saison ausfiel. Ein Jahr später verlängerte er seinen Vertrag mit den Boston Celtics um weitere zwei Jahre. Nach vier Jahren bei den Celtics wurde er im März 2021 zu den Chicago Bulls getauscht, aber er bestritt lediglich 23 Spiele für das Chicago Team. Danach einigte sich Theis im Sommer 2021 auf einen Vierjahresvertrag mit den Houston Rockets, für die er 26 Spiele bestritt.

Im Rahmen eines Tauschhandels kehrte Theis im Februar 2022 nach Boston zu den Celtics zurück, mit denen er erst in den Saison-Finals gegen den späteren Meister Golden State Warriors unterlag. Im Juli 2022 sicherten sich die Celtics die Dienste des Aufbauspielers Malcolm Brogdon und deswegen wurde Theis im Rahmen dieses umfangreichen Tauschhandels an die Indiana Pacers abgegeben.

Der Basketballer Daniel Theis – seine sportlichen Erfolge und Ehrungen

Daniel Theis hat sich in über 200 Spielen in der Basketball-Bundesliga, in ca. 100 Einsätzen in europäischen Wettbewerben, nach 306 Spielen in der NBA und 40 in den Playoffs in der Welt des Profi-Basketballs als erfahrener Akteur etabliert und er hat sich mittlerweile ein Jahresgehalt von ca. 8.2 Millionen US$ in der bestbezahlten Sportliga der Welt erarbeitet.

Mit den Brose Baskets Bamberg wurde Theis:

Deutscher Meister 2015, 2016, 2017

Deutscher Pokalsieger 2017

Daniel Theis erhielt folgende Auszeichnungen und Ehrungen:

bester deutscher Nachwuchsspieler (U23) in der Saison 2013/14 in der Basketball-Bundesliga

2016 und Theis wurde als bester Verteidiger der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet

Theis wurde von 2014 bis 2017 viermal zum All-Star der Deutschen Liga ernannt

als Auszeichnung für seine „Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen“ sowie sein soziales Engagement erhielt Theis im Juli 2018 die Goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Basketballverbandes