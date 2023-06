Gymnastik-Supertalent Darja Varfolomeev (16) im Interview: „Der meiste Druck kommt von mir selbst“

Von: Nico-Marius Schmitz

„Es gibt immer Raum für Verbesserung“, sagt Darja Varfolomeev. © IMAGO/Schreyer

Darja Varfolomeev ist das größte deutsche Talent in der Rhythmischen Sportgymnastik seit Jahrzehnten. Mit zwölf Jahren zog Varfolomeev 5000 Kilometer von der Heimat in Russland nach Deutschland. Und gilt als große Medaillenhoffnung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Das Interview mit der tz.

München – Im Alter von zwölf Jahren zog Darja Varfolomeev von Barnaul in Russland nach Fellbach an die Stadtgrenze Stuttgarts. Mutter Tatjana hatte zuvor ein Bewerbungsvideo der talentierten rhythmischen Sportgymnastin an den Deutschen Turner-Bund geschickt. Seitdem trainiert Varfolomeev am Bundesstützpunkt Fellbach-Schmiden und räumt reihenweise Medaillen ab. Bei den Weltmeisterschaften in Sofia 2022 waren es fünf, Gold gab es mit den Keulen. Bei der EM in Baku vor wenigen Wochen folgte Gold mit dem Band. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die 16-Jährige über durchgetaktete Tage und Olympia in Paris.



Darja Varfolomeev, bei den Europameisterschaften in Baku haben Sie Gold mit dem Band gewonnen. Wie fällt Ihr Fazit zur EM aus?

Die Tage waren sehr anstrengend. Bis zum letzten Gerät habe ich keine Medaille geholt, da habe ich mehr erwartet. Aber ich hatte Fehler und Ungenauigkeiten, das kann man sich auf dem Niveau nicht erlauben. Ich wusste, dass die Übung für eine Medaille reichen wird, wenn ich sie sauber durchbringe. Ob es auch für Gold reicht, wusste ich aber nicht. Daher war ich sehr froh und erleichtert.



Sogar Ihre Oma aus Sibirien war dabei und hat sich erstmals in ein Flugzeug gesetzt.

Eigentlich wollte meine Familie mir das als Überraschung zur Europameisterschaft schenken. Meine Mutter meinte dann aber, dass so ein großes Geschenk und die Konzentration auf die EM vermutlich etwas viel wäre. Daher hat mir meine Familie schon zwei Wochen zuvor gesagt, dass meine Oma kommen wird. Ich habe mich unglaublich gefreut, wir hatten uns zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Unmittelbar vor dem Wettkampf habe ich das aber nicht so an mich rankommen lassen. Wenn ich die ganze Zeit nur gedacht hätte „Oh meine Oma ist dabei und ich muss noch besser sein“, wäre das nicht hilfreich gewesen (lacht).



Sie haben schon im Alter von drei Jahren mit der Rhythmischen Sportgymnastik angefangen. Wie liefen die Anfänge?

Meine Mutter musste aufgrund von Knieproblemen leider mit der Rhythmischen Sportgymnastik aufhören. Sie hat ihre Begeisterung für die Sportart schon früh an mich weitergegeben und so auch ihren Weg weiterverfolgt. Als ich mit der Rhythmischen Sportgymnastik angefangen habe, habe ich erst mal nicht verstanden, was ich da überhaupt mache (lacht). Mit der Zeit hat es mir dann immer besser gefallen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann auch richtig realisiert, dass ich es professionell machen kann. Schließlich sind wir ja nicht ohne Grund hierhin gekommen (lacht).



Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Sportart?

Neue Übungen einzubauen und die immer zu verbessern, das gefällt mir am meisten. Es ist schon besonders, eine neue Übung, die vorher noch niemand gezeigt hat, zu präsentieren und dann auch das Feedback der Leute zu hören. Es geht immer noch schöner, noch besser. Es gibt immer Raum für Verbesserung in unserer Sportart.



Mit zwölf Jahren sind Sie nach Fellbach gezogen. 5000 Kilometer entfernt von der Heimat. Ist Ihnen der Umzug schwergefallen?

Meine Familie war ja anfangs noch nicht da, daher habe ich mich auch noch nicht so zu Hause gefühlt. Das hat sich dann im letzten Jahr geändert. Auf der Sprachschule und im Internat konnte ich auch schnell deutsch lernen, das hat sehr geholfen bei der Eingewöhnung.



Also ist Deutschland mittlerweile wie Ihr zweites Zuhause?

Auf jeden Fall. Wie das erste Zuhause sogar schon (lacht).



Haben Sie noch Kontakt nach Russland?

Ich habe natürlich noch Kontakt zu meiner Oma in Russland, zu meiner ersten Trainerin und ein paar Freundinnen. Sie gratulieren mir auch zu meinem Erfolg. Ansonsten spielt sich unser Leben aber jetzt komplett in Deutschland ab.



Sie müssen Schule und Leistungssport verbinden. Wie sieht ein Tag bei Ihnen aus?

Heute hatte ich beispielsweise von 7:30 bis 11:20 Training, dann zwei Stunden Schule. Kurz Mittagspause und dann wieder Schule. Jetzt haben wir das Interview und heute Nachmittag habe ich dann auch wieder zwei bis drei Stunden Training. Es ist also alles sehr durchgetaktet, ich trainiere oft bis zu fünf Stunden am Tag.



Und was ist anstrengender, eine Klassenarbeit in Mathe oder das Training?

Mathe mag ich sehr gerne. Aber generell ist die Klassenarbeit schon ein bisschen anstrengender (lacht). Man muss sich so viel vorbereiten. Beim Training macht man ja das, was man mag.



Sie sind im jungen Alter schon sehr erfolgreich, in den Medien werden Sie als Ausnahmetalent angepriesen. Ist das schwer, wenn so früh schon viele Menschen viel von einem erwarten?

Natürlich erwarten viele etwas. Aber ich erwarte ja auch viel von mir selbst. Dafür sind wir ja jeden Tag in der Sporthalle und trainieren immer dasselbe. Daher kann man auch was erwarten, wenn wir so viel Zeit in der Halle verbringen. Von außen spüre ich aber auch gar nicht so viel Druck. Es gab jetzt vom Verband bei der Europameisterschaft keine Vorgabe, dass ich eine Goldmedaille holen soll. Der Druck kommt bei Wettkämpfen automatisch. Man will sich ja selbst immer verbessern. Der meiste Druck kommt von mir selbst.



Die Silber-Medaille im Mehrkampf bei der WM 2022 garantiert auch einen Startplatz bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris. Denken Sie daran schon?

Ich habe erst mal gar nicht verstanden, dass ich einen Quotenplatz für Deutschland im Einzel gesichert habe. Seitdem ich das weiß, ist es jeden Tag bei mir im Kopf. Olympia ist so ein großer und schwerer Wettbewerb, wir bereiten uns jetzt schon darauf vor. Wir haben schon zwei Übungen, die wir zeigen können. Bald kommen zwei weitere dazu. Jetzt geht es darum, die Übungen sauber zu bekommen.



Haben Sie schon Pläne für nach der Schule, oder liegt der Fokus erst mal ganz auf dem Sport?

Der Fokus liegt erst mal auf Olympia, vorher kann ich mir noch nichts anderes überlegen (lacht). Ich habe viele Interessen, aber auf dem Niveau musst du natürlich auch mit hundert Prozent beim Sport sein. Nach Paris mache ich mir Gedanken, was nach der Schule passiert.



