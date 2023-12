Darts-Ansager Bray: Nach Karriereende singend im Ally Pally

Schiedsrichter Russ Bray (r) ist bei der laufenden WM letztmals am Start. © Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

Darts-Schiedsrichter Russ Bray wird bei dieser WM letztmals ein Endspiel leiten. Für die Zeit danach hat der 66-Jährige schon Pläne.

London - Darts-Schiedsrichter Russ Bray hat für die Zeit nach seiner aktiven Karriere schon konkrete Pläne. „Im Ally Pally werde ich auch weiterhin sein, es ist wie eine zweite Heimat, aber dann eben in anderer Rolle. Dann singe ich auch mit (lacht). Ally Pally bedeutet einfach Party-Time. Es ist die Zeit vor Weihnachten und Neujahr, die Leute sind lockerer drauf. Jeder weiß: Wenn ich in den Ally Pally gehe, werde ich Spaß haben“, sagte Bray in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

The Voice ist bei der laufenden WM letztmals am Start und wird am 3. Januar noch mal ein WM-Finale leiten. „Wenn man sich die Entwicklung des Sports seit meinem Beitritt zur PDC im Jahr 1996 anschaut, ist der Unterschied unglaublich“, stellte Bray fest. Darts ist in dieser Zeit von einem Kneipensport zu einem Massenphänomen geworden. Rund um die Weihnachtszeit sind die Einschaltquoten hoch. Er selbst sei „weit davon entfernt“, nervös zu sein. Stattdessen sauge er alles auf, „jede Emotion“. dpa