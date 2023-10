„Pikachu“ gelingt Darts-Sensation – vor vier Jahren wurde er aus deutscher Super League ausgeschlossen

Von: Niklas Kirk

Teilen

Mit seinem Sieg bei der German Darts Championship sorgt Ricardo Pietreczko für eine große Sensation. Dabei stand seine Karriere bereits am Scheideweg.

Hildesheim – Mit der großen Sensation endeten die diesjährige German Darts Championship am Sonntag (15. Oktober) in Hildesheim. In einem packenden Finale setzte sich Ricardo Pietreczko, in der Welt des Darts auch als „Pikachu“ bekannt, mit 8:4 gegen den hochfavorisierten Schotten Peter Wright durch. Es war die bisherige Krönung einer Karriere, die vor Jahren bereits zu scheitern drohte.

Ricardo Pietreczko Geboren: 20. Oktober 1994 in Berlin Order of Merit: 53 Spitzname: Pikachu

Darts-Ass Pietreczko mit sensationellem Coup – guter Turnierverlauf für deutsche Teilnehmer

Binnen eines Wochenendes katapultierte sich Pietreczko in die Spitzenklasse des Dartsports, inklusive WM-Teilnahme in diesem Jahr. Auf dem Weg ins Finale besiegte der 28-Jährige unter anderem den deutschen Spitzen-Spieler Martin Schindler sowie die Ex-Weltmeister Stephen Bunting und Michael van Gerwen. Nach seiner darauffolgenden Finalleistung äußerte sich Pietreczko gelöst und zugleich ambitioniert: „Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Traum. Ich war einfach nur glücklich, die Doppel getroffen zu haben. Nächstes Jahr steht die Titelverteidigung an.“

Sein Kontrahent nahm seine Niederlage indes mit Humor und scherzte mit „Pikachu“: „Ich hoffe, du spielst beim nächsten Turnier nicht noch einmal so gut.“ Aus Sicht des deutschen Dartsports verlief das Turnier ohnehin sehr verheißungsvoll. Zum ersten Mal in der Geschichte eines European-Tour-Turniers erreichten drei Deutsche das Achtelfinale. Einer von ihnen blieb bis zum letzten Pfeil dabei. Pietreczko ist zudem nach Max Hopp erst der zweite Deutsche, der ein Turnier auf der Profitour der Professional Darts Corporation (PDC) gewinnen konnte.

Ricardo Pietreczko hält die Siegertrophäe in den Händen. © picture alliance/dpa/PDC Europe/Jonas Hunold

Darts-Ass Pietreczko: Vor Jahren der Karriereknick, jetzt WM-Teilnahme für „Pikachu“

Dass Pietrezcko ein solcher Erfolg jemals gelingen würde, war dabei alles andere als selbstverständlich. Mangelndes Selbstvertrauen und die fehlende Hingabe zum Sport hätten „Pikachu“ fast von diesem entzweit. 2019 etwa, mit dem Ausschluss aus der deutschen Super League, als der gelernte Maler und Lackierer zwei Spieltage aus beruflichen Gründen verpasste. Oder im vergangenen Jahr, als er nach seinen ersten zwölf Monaten auf der Profitour schon wieder hinschmeißen wollte – mangels Erfolgsaussicht.

Nun resümierte er am Sonntag passend: „Ich habe schon oft davon geträumt, so einen Titel zu gewinnen, aber dass es tatsächlich passiert, daran hätte ich niemals gedacht“. Wozu der Franke noch in der Lage ist, kann er jetzt auf der ganz großen Bühne beweisen. Dann wird er sich im Dezember dank seiner WM-Teilnahme im berühmten „Ally Pally“ wieder mit den ganz Großen messen. (nki)