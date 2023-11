Darts-Legende macht nach 28 Jahren Schluss – jeder Fan kennt seine Stimme

Von: Niklas Kirk

Nach der Darts-WM 2024 wird Russ Bray seine Karriere als Caller beenden. Gänzlich wird er aus dem Dart-Sport jedoch nicht ausscheiden.

München – Vielleicht kennt der ein oder andere, der sich bereits mit dem Spiel Darts auseinandergesetzt hat, den legendären Phil Taylor. Vielleicht sind auch Namen wie Michael van Gerwen oder die ausgelassene Atmosphäre im „Ally Pally“ mit seinen enthusiastischen, kostümierten Fans ein Begriff.

Zum Gesamtpaket dieses Darts-Erlebnisses gehört jedoch zweifellos auch Russ Bray, der Mann mit der unverkennbaren, rauchigen Stimme, wenn er zum „Onehundredandeighty“ ansetzt. Nun hat Bray jedoch angekündigt, seine Karriere als Caller nach der WM 2024 zu beenden.

PDC World Darts Championship 2024 Datum: 15. Dezember 2023 – 3. Januar 2024 Preisgeld: 500.000 Pfund Titelverteidiger: Michael Smith

Russ „The Voice“ Bray macht Schluss – WM-Geschäftsführer huldigt seine Leistungen

So soll die bevorstehende WM im Alexandra Palace (ab dem 15. Dezember) das letzte Mal markieren, dass „The Voice“ auf der großen Bühne zu hören sein wird. Bray werden maßgeblich Erfolge zur Etablierung des Sports auf der großen Bühne zugeschrieben. Es ist zu vermuten, dass seine Abwesenheit erstmal eine große Lücke hinterlassen wird.

Dennoch wolle der Altmeister jetzt Platz für den Nachwuchs machen. „30 Jahre dabei, jetzt Rentner“, wird Bray vom Mirror zitiert. „Wir haben ein paar tolle Youngsters, und ich persönlich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, sich umzudrehen und zu sagen: ‚Lasst die Jungen los‘.“

Mit viel Dank und Anerkennung sprach Matthew Porter über die Entscheidung des 66-jährigen. „Russ‘ Stimme ist ein Synonym für unseren Sport“, betonte der Geschäftsführer der Professional Darts Corporation (PDC). Der Kult um seine Stimme ging gar so weit, dass sich Fans und Stars des Sports Mailbox-Ansagen von ihm aufnehmen ließen.

Kultstatus im Dartssport: Russ Bray.

Russ „The Voice“ Bray macht Schluss – kräftiges Organ geht nicht auf Whiskey zurück

Auch in einem Interview Spox.com kam sein markantes Organ zur Sprache. Dabei musste er so manchen Fan möglicherweise enttäuschen, denn Bray betonte: „Die Einzigartigkeit meiner Stimme liegt definitiv nicht an Zigaretten und Whiskey.“ Er erklärte weiter: „Bei mir war es einfach die Natur, die mich mit dieser Stimme gesegnet hat.“

Auch sein Karrierestart verlief ungewöhnlich. Bei einem Ligaspiel war Bray als Ersatzcaller zugegen, musste einspringen und erlebte von da an einen kometenhaften Aufstieg. Bereits seit 1996 steht der Engländer für die PDC als Schiedsrichter neben dem Dartboard.

Mit seinen berühmten Ansagen hat er die großen Momente des Sports begleitet, darunter das legendäre WM-Finale 2007 zwischen Taylor und Raymond van Barneveld, Taylors ersten Neun-Darter vor TV-Kameras im Jahr 2002 und van Gerwens 17 perfekte Darts.

Russ „The Voice“ Bray macht Schluss – jedoch nur bei der Weltmeisterschaft

Ganz aus dem Geschehen wird sich Bray jedoch nicht verabschieden. Die PDC hat eigens für ihn die Rolle des Botschafters ins Leben gerufen. Zudem wird „The Voice“ weiterhin bei der World Series und Show-Turnieren in Ländern wie den USA, Australien oder Bahrain im Einsatz sein – und zweifellos wird er dabei die eine oder andere „Onehundredandeighty“ ansagen. (nki mit SID)

