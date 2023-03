Darts-Star Michael Van Gerwen festigt Tabellenführung

Weiter stark in Form: Darts-Star Michael van Gerwen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Michael van Gerwen ist der erste Akteur, der in der diesjährigen Darts Premier League zwei Abende für sich entscheiden kann. Sein Hoch kommt vor den UK Open zur rechten Zeit.

Exeter - Darts-Profi Michael van Gerwen baut allmählich wieder seine altbekannte Dominanz auf. In der Premier League sicherte sich der Niederländer den zweiten Tagessieg in Serie, die Tabelle führt er souverän an.

„Ich bin sechs Punkte vorne jetzt, ich liebe das“, sagte van Gerwen im englischen Exeter. Seine drei Siege über Gerwyn Price (6:3), Nathan Aspinall (6:4) sowie Jonny Clayton (6:3 im Finale) waren diesmal ungefährdet. „Der Wille, diese Siege zu holen, ist riesig. Wenn du das Selbstvertrauen hast, hat das in der Premier League massive Auswirkungen“, sagte van Gerwen.

Die ansteigende Formkurve kommt für den dreimaligen Weltmeister genau zur richtigen Zeit, denn an diesem Wochenende steht das nächste Major-Turnier an. In Minehead warten die UK Open, bei denen „Mighty Mike“ erneut als Favorit gilt. Auch Deutschlands WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist mit dabei. Völlig aus der Spur gekommen ist der Schotte Peter Wright, der auch nach fünf Premier-League-Spieltagen noch null Punkte hat. Einen Einzug in die Playoffs, die in London ausgespielt werden, kann „Snakebite“ Wright wohl bereits abschreiben. dpa