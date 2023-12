Darts-Star van Barneveld: Scheidung war Grund für Comeback

Raymond van Barneveld war letztmals im Jahr 2007 Weltmeister. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt verkündete Raymond van Barneveld, bald auf die Darts-Bühne zurückzukehren. Heute vergleicht er sich mit einem alten Hund.

London - Darts-Star Raymond van Barneveld hat seinen Rücktritt vom Rücktritt mit privaten und finanziellen Problemen erklärt. „Ich muss Ihnen nicht erklären, was bei einer Scheidung finanziell passiert. Ich musste einen Weg finden, Geld zu verdienen und der war: meine Tour-Card für die großen Darts-Turniere zurückbekommen“, sagte der 56 Jahre alte Niederländer der „Süddeutschen Zeitung“.

„Barney“ war nach der WM 2020 abgetreten, kündigte aber schon im September 2020 sein Comeback an. Bei der diesjährigen WM ist der Niederländer an Position 29 gesetzt. In Runde drei könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit dem schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright kommen.

Van Barneveld war letztmals im Jahr 2007 Weltmeister. Von der damaligen Form sieht er sich weit entfernt. „Mein Kopf ist nicht mehr derselbe. Ich bin älter geworden – und Diabetiker. Wenn man einem jungen Hund einen Knochen hinwirft, läuft er sofort hinterher. Wenn man einem älteren Hund einen Knochen hinwirft, guckt er einen an und sagt: Hol’ ihn dir selbst. So ist das auch bei mir. Als ich jünger war, wollte ich alles gewinnen“, sagte der Profi. Mit 56 wolle man immer noch gewinnen, „aber man wird früher müde“. dpa