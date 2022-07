Darts-Star van Gerwen gewinnt World Matchplay

Gewann zum dritten Mal das World Matchplay: Michael van Gerwen. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen hat zum dritten Mal das World Matchplay gewonnen. Am späten Sonntagabend setzte sich „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, mit 18:14 gegen seinen Dauerrivalen Gerwyn Price aus Wales durch.

Blackpool - Van Gerwen lag lange Zeit zurück. Erst beim Stand von 15:14 übernahm er zum ersten Mal die Führung. Für den 33 Jahre alten van Gerwen ist es nach 2015 und 2016 der dritte Titel beim zweitwichtigsten Turnier des Darts-Jahres. Erst vor wenigen Wochen gewann van Gerwen in Berlin das Finale der Premier League.

Price stand in den Winter Gardens von Blackpool erstmals im Finale. Bei seinem Halbfinalsieg gegen Danny Noppert (Niederlande) gelang ihm am Samstagabend ein seltener Neun-Darter. Der walisische Ex-Rugby-Profi kann sich nach der bitteren Finalniederlage damit trösten, ab Montag Platz eins in der Weltrangliste vom Schotten Peter Wright zu übernehmen. Van Gerwen ist nach dem World Matchplay auf Rang drei platziert. dpa