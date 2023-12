Party im Ally Pally steht vor der Tür: Spielplan der Darts-WM 2024

Von: Korbinian Kothny, Andre Oechsner

Drucken Teilen

Die Darts-WM 2024 verspricht Spannung pur. Mit fünf deutschen Teilnehmern und Topfavorit Luke Humphries ist das Feld breit aufgestellt.

London – Die Zeit der ausgefallenen Verkleidungen ist wieder da. Doch es handelt sich nicht um den Kölner Karneval oder den Ballermann auf Mallorca, sondern um die Darts-Weltmeisterschaft, die traditionsgemäß auf der britischen Insel stattfindet. Der Austragungsort ist der Alexandra Palace („Ally Pally“) in London.

Michael Smith, der bei der letzten Darts-WM Michael van Gerwen mit 7:4 im Finale besiegte und zum ersten Mal Weltmeister wurde, muss seinen Titel verteidigen. Die Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation läuft vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 und dauert somit etwa drei Wochen.

Das Turnier wird im Satzmodus ausgetragen. Die Anzahl der Sätze steigt im Tunrierverlauf an. Drei Legs sind nötig, um einen Satz zu gewinnen. Ein Leg wird gewonnen, indem man die erforderlichen 501 Punkte vor dem Gegner auf null reduziert. Der Checkout muss über ein Doppelfeld erfolgen. Je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Sätze sind für einen Sieg erforderlich. Während zu Beginn drei Gewinnsätze ausreichen, sind im Finale sieben erfolgreiche Sätze nötig, um den Titel zu erringen.

Zeitplan der Darts-WM 2024 im Ally Pally

Turnierbeginn: 15. Dezember 2023

15. Dezember 2023 Das erste Spiel des Turniers: Kevin Doets gegen Stowe Buntz, 20 Uhr im Londoner Ally Pally

Kevin Doets gegen Stowe Buntz, 20 Uhr im Londoner Ally Pally 1. + 2. Runde: 15. Dezember 2023 bis 23. Dezember 2023 (Best of 5 sets)

15. Dezember 2023 bis 23. Dezember 2023 (Best of 5 sets) 3. Runde: 27. Dezember 2023 bis 29. Dezember (Best of 7 sets)

27. Dezember 2023 bis 29. Dezember (Best of 7 sets) 4. Runde: 29. Dezember bis 30. Dezember (Best of 7 sets)

29. Dezember bis 30. Dezember (Best of 7 sets) Viertelfinale: 1. Januar 2024 (Best of 9 sets)

1. Januar 2024 (Best of 9 sets) Halbfinale: 2. Januar 2024 (Best of 11 sets)

2. Januar 2024 (Best of 11 sets) Finale: 3. Januar 2024 (Best of 13 Sets)

Der spätere Sieger Michael Smith (l.) und Michael van Gerwen standen im Finale der Darts-WM 2023. © IMAGO/Shaun Brooks

Teilnehmerfeld der Darts-WM 2024

Insgesamt nehmen 96 Spielerinnen an der Darts-WM teil. Die Top-32 der „PDC Order of Merit“ sind für die 2. Runde gesetzt. Zudem sind die Top-32 der „PDC Pro Tour Order of Merit“ für das Turnier qualifiziert. 32 weitere Teilnehmer, die sich über verschiedene Qualifikationsturniere qualifiziert haben, vervollständigen das Teilnehmerfeld. Sie haben die Berechtigung erworben, im Ally Pally an die Korkscheibe zu treten.

Favoriten der Darts-WM 2024

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in den letzten Monaten ist Luke Humphries der Topfavorit auf den Titel bei der Darts-WM. Der Weltranglistendritte hat in der Vorbereitung auf das jährliche Großevent die beiden jüngsten Major-Turniere gewonnen und ist somit der erste Anwärter auf den Sieg.

Auch der Vorjahressieger Michael Smith, ebenfalls aus England, gehört zum Favoritenkreis. Ebenso wie der Niederländer Michael van Gerwen, der traditionell zu den besten Spielern der Welt zählt und daher immer eine Option ist. Peter Wright (Schottland) und Gerwyn Price (Wales) hatten in dieser Saison Probleme, sind bei der Darts-WM aber immer in der Lage, den ganz großen Coup zu landen.

Darts-WM 2024: Die deutschen Teilnehmer und deren Auftaktspiele

Ein großer Schub für den deutschen Darts-Sport: Zum ersten Mal in der Geschichte der Darts-WM sind gleich fünf deutsche Teilnehmer vertreten. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel sind die deutschen Protagonisten.

Clemens und Schindler sind die Zugpferde, da sie sich über die Weltrangliste (Top-32) für die Darts-WM qualifiziert haben. Pietreczko, der in diesem Jahr als der deutsche Shootingstar gefeiert wird, Horvat und Hempel haben ihr WM-Ticket über die verschiedenen Qualifikationsturniere gelöst.

Datum Uhrzeit Deutscher Spieler Gegner 17. Dezember 2023 20 Uhr Florian Hempel Dylan Slevin 19. Dezember 2023 20 Uhr Dragutin Horvat Mike De Decker 19. Dezember 2023 20 Uhr Ricardo Pietreczko Mikuru Suzuki 21. Dezember 2023 20 Uhr Gabriel Clemens Gian van Veen/Man Lok Leung 22. Dezember 2023 20 Uhr Martin Schindler Jermaine Wattimena/Fallon Sherrock

Preisgelder bei der Darts-WM 2024

Die Preisgelder bei der diesjährigen Darts-WM sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Sieger oder die Siegerin erhält etwa 580.000 Euro, insgesamt werden 2,9 Millionen Euro ausgeschüttet. Hinweis: Die Preisgelder sind original in Pfund angegeben und daher in Euro umgerechnet.

Sieger 580.000 Euro Finalist 230.000 Euro Halbfinale 115.000 Euro Viertelfinale 60.000 Euro 4. Runde\t 40.000 Euro 3. Runde 30.000 Euro 2. Runde\t 17.000 Euro 1. Runde\t 9.000 Euro

Wo läuft die Darts-WM 2024 live im TV und Stream?

Die Veranstaltung wird ab dem ersten im Ally Pally geworfenen Pfeil live übertragen. Verantwortlich hierfür sind Sport1 im Free-TV sowie der Streamingdienst DAZN hinter der Bezahlschranke. Sport1 bietet zudem einen Livestream auf seiner Onlinepräsenz an.

Darts-WM 2024: Der Spielplan der 1. und 2. Runde – Tag für Tag

Datum Paarung Ergebnis 15. Dezember 2023, 20.10 Uhr Kevin Doets vs. Stowe Buntz 15. Dezember 2023, 21.10 Uhr Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 15. Dezember 2023, 22.10 Uhr Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 15. Dezember 2023, 23.10 Uhr Michael Smith vs. Doets/Buntz

Datum Paarung Ergebnis 16. Dezember 2023, 13.40 Uhr Lee Evans vs. Sandro Sosing 16. Dezember 2023, 14.40 Uhr Connor Scutt vs. Krzysztof Kciuk 16. Dezember 2023, 15.40 Uhr Jules van Dongen vs. Darren Penhall 16. Dezember 2023, 16.40 Uhr Dave Chisnall vs. Menzies/Rodriguez

Datum Paarung Ergebnis 16. Dezember 2023, 20.10 Uhr Jamie Hughes vs. David Cameron 16. Dezember 2023, 21.10 Uhr Keane Barry vs. Reynaldo Rivera 16. Dezember 2023, 22.10 Uhr Scott Williams vs. Haruki Muramatsu 16. Dezember 2023, 23.10 Uhr Gary Anderson vs. Whitlock/Nebrida

Datum Paarung Ergebnis 17. Dezember 2023, 13.40 Uhr Ricky Evans vs. Simon Adams 17. Dezember 2023, 14.40 Uhr Jim Williams vs. Norman Madhoo 17. Dezember 2023, 15.40 Uhr Matt Campbell vs. Lourence Ilagan 17. Dezember 2023, 16.40 Uhr Joe Cullen vs. Dongen/Penhall

Datum Paarung Ergebnis 17. Dezember 2023, 20.10 Uhr Dylan Slevin vs. Florian Hempel 17. Dezember 2023, 21.10 Uhr Niels Zonneveld vs. Darren Webster 17. Dezember 2023, 22.10 Uhr Jermaine Wattimena vs. Fallon Sherrock 17. Dezember 2023, 23.10 Uhr Luke Humphries vs. Evans/Sosing

Datum Paarung Ergebnis 18. Dezember 2023, 20.10 Uhr Mario Vandenbogaerde vs. Thibault Tricole 18. Dezember 2023, 21.10 Uhr Gian van Veen vs. Man Lok Leung 18. Dezember 2023, 22.10 Uhr Martin Lukeman vs. Haupai Puha 18. Dezember 2023, 23.10 Uhr Gerwyn Price vs. Scutt/Kciuk

Datum Paarung Ergebnis 19. Dezember 2023, 13.40 Uhr Ian White vs. Tomoya Goto 19. Dezember 2023, 14.40 Uhr Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf 19. Dezember 2023, 15.40 Uhr Keegan Brown vs. Boris Krcmar 19. Dezember 2023, 16.40 Uhr James Wade vs. Campbell/Ilagan

Datum Paarung Ergebnis 19. Dezember 2023, 20.10 Uhr Steve Beaton vs. Wessel Nijman 19. Dezember 2023, 21.10 Uhr Mike De Decker vs. Dragutin Horvat 19. Dezember 2023, 22.10 Uhr Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki 19. Dezember 2023, 23.10 Uhr Michael van Gerwen vs. Barry/Rivera

Datum Paarung Ergebnis 20. Dezember 2023, 13.40 Uhr Radek Szaganski vs. Marko Kantele 20. Dezember 2023, 14.40 Uhr Steve Lennon vs. Owen Bates 20. Dezember 2023, 15.40 Uhr William O'Connor vs. Bhav Patel 20. Dezember 2023, 16.40 Uhr Ross Smith vs. Zonneveld/Webster

Datum Paarung Ergebnis 20. Dezember 2023, 20.10 Uhr Ryan Joyce vs. Alex Spellman 20. Dezember 2023, 21.10 Uhr Richard Veenstra vs. Ben Robb 20. Dezember 2023, 22.10 Uhr Christian Kist vs. Luke Littler 20. Dezember 2023, 23.10 Uhr Peter Wright vs. J.Williams/Madhoo

Datum Paarung Ergebnis 21. Dezember 2023, 13.40 Uhr Mickey Mansell vs. Xiaochen Zong 21. Dezember 2023, 14.40 Uhr Luke Woodhouse vs. Berry van Peer 21. Dezember 2023, 15.40 Uhr Madars Razma vs. Decke/Horvat 21. Dezember 2023, 16.40 Uhr Rob Cross vs. Vandenbogaerde/Tricole

Datum Paarung Ergebnis 21. Dezember 2023, 20.10 Uhr Andrew Gilding vs. Kist/Littler 21. Dezember 2023, 21.10 Uhr Danny Noppert vs. S.Williams/Muramatsu 21. Dezember 2023, 22.10 Uhr Gabriel Clemens vs. Veen/Leung 21. Dezember 2023, 23.10 Uhr Damon Heta vs. Lukeman/Puha

Datum Paarung Ergebnis 22. Dezember 2023, 13.40 Uhr Brendan Dolan vs. Mansell/Zong 22. Dezember 2023, 14.40 Uhr José de Sousa vs. Edhouse/Graaf 22. Dezember 2023, 15.40 Uhr Krzysztof Ratajski vs. Hughes/Cameron 22. Dezember 2023, 16.40 Uhr D. van Duijvenbode vs. Brown/Krcmar

Datum Paarung Ergebnis 22. Dezember 2023, 20.10 Uhr D. Van den Bergh vs. Slevin/Hempel 22. Dezember 2023, 21.10 Uhr Martin Schindler vs. Wattimena/Sherrock 22. Dezember 2023, 22.10 Uhr R. van Barneveld vs. Szaganski/Kantele 22. Dezember 2023, 23.10 Uhr Chris Dobey vs. Connor/Patel

Datum Paarung Ergebnis 23. Dezember 2023, 13.40 Uhr Kim Huybrechts vs. Veenstra/Robb 23. Dezember 2023, 14.40 Uhr Callan Rydz vs. Pietreczko/Suzuki 23. Dezember 2023, 15.40 Uhr Jonny Clayton vs. Lennon/Bates 23. Dezember 2023, 16.40 Uhr Daryl Gurney vs. Beaton/Nijman

Datum Paarung Ergebnis 23. Dezember 2023, 20.10 Uhr Ryan Searle vs. White/Goto 23. Dezember 2023, 21.10 Uhr Josh Rock vs. Woodhouse/Peer 23. Dezember 2023, 22.10 Uhr Stephen Bunting vs. Joyce/Spellman 23. Dezember 2023, 23.10 Uhr Nathan Aspinall vs. Evans/Adams

(aoe)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.