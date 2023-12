Darts-WM: Chisnall wäre zweiter Gegner für Gabriel Clemens

Der Brite Dave Chisnall würde auf Gabriel Clemens treffen. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Nach Weihnachten könnte es bei der Darts-WM zu einem Duell zwischen Gabriel Clemens und Dave Chisnall kommen. Ein Klempner hat nach turbulenten Tagen erst einmal Feierabend.

London - Der englische Mitfavorit Dave Chisnall hat seine Pflichtaufgabe zum Start der Darts-WM gelöst und ist möglicher Drittrundengegner des Deutschen Gabriel Clemens.

„Chizzy“ gewann in London sein Zweitrundenmatch gegen den Schotten Cameron Menzies mit 3:1 und darf damit nach Weihnachten noch einmal in den Alexandra Palace kommen. Sofern Clemens am 22. Dezember sein Auftaktmatch erfolgreich bestreitet, würden sich Chisnall und Clemens in Runde drei duellieren.

Menzies hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt, weil er am Vormittag noch als Klempner gearbeitet hatte und abends bei der WM in London spielte. Bei seinem 3:0-Sieg gegen den Österreicher Rusty-Jake Rodriguez zeigte Menzies, der mit Darts-Spielerin Fallon Sherrock liiert ist, eine ordentliche Leistung. Für eine Überraschung gegen Chisnall reichte es dann nicht mehr. Vor allem im vierten Satz ließ Menzies zahlreiche Chancen liegen. Zuvor hatte der Australier Darren Penhall sein Spiel gegen Jules van Dongen mit 3:1 für sich entschieden. dpa