Deutschlands fünf Hoffnungen bei der Darts-WM im Experten-Check

Von: Johannes Skiba

Gleich fünf deutsche Teilnehmer sind bei der Darts-WM in London dabei und könnten für die ein oder andere positive Überraschung sorgen. Darts-Experte Adrian Geiler gibt seine Einschätzung.

London – Für Dart-Fans ist der „Ally Pally“ im Londoner Norden eine Art legendärer Tempel ihrer Lieblingssportart. Jährlich finden im Alexandra Palace, wie die Darts-Halle offiziell heißt, die Weltmeisterschaften der aufstrebenden Sportart statt. Vom 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar duellieren sich die besten Darts-Spieler der Welt. Erstmals nehmen gleich fünf deutsche Pfeil-Zauberer an der WM teil. Darts-Experte Adrian Geiler, der die WM bei DAZN kommentieren wird, hat mit IPPEN.MEDIA gesprochen und die Chancen der deutschen Teilnehmer bewertet.

Die drei großen deutschen Darts-Hoffnungen Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel (von links nach rechts) wollen bei der WM für Furore sorgen. © Montage/Imago

Deutscher Darts-Star Gabriel Clemens blickt auf durchwachsenes Jahr zurück

Der beste und bekannteste deutsche Spieler, der bei der Darts-WM mitmischen wird, ist Gabriel Clemens – genannt „German Giant“. Letztes Jahr schaffte es der Saarländer sensationell bis ins Halbfinale. Dort scheiterte er an dem späteren Sieger Michael Smith. Der „Bully Boy“ ist auch in diesem Jahr einer der Favoriten.

Die Chancen für Clemens auf einen weiteren großen WM-Erfolg sind laut Darts-Experte Adrian Geiler in diesem Jahr eher gering. Seit dem Erfolg bei der letzten WM ist viel passiert: „Gabriel Clemens hat ein ziemlich kompliziertes Jahr hinter sich. Er war dank der WM im Dunstkreis der Premier League, dem Wettbewerb der Superstars. Deswegen waren die Hoffnungen berechtigt, dass er dieses Jahr den Durchbruch schafft. Stattdessen gab es lange keinen einzigen Sieg bei einem Majorturnier. Vor allem die Doppel waren seine Achillesferse. Auch die EuropeanTour-Saison war nicht berauschend.“

Die fünf deutschen Teilnehmer bei der Darts-WM 2024 Persönliche Daten Spitzname Einlauf-Song Gabriel Clemens 16. August 1983 (Alter 40 Jahre), Saarlouis German Giant Wonderwall von Oasis Martin Schindler 16. August 1996 (Alter 27 Jahre), Strausberg The Wall J’adore Hardcore von Scooter Florian Hempel 10. April 1990 (Alter 33 Jahre), Dessau, Dessau-Roßlau Kölsche Jung Kölsche Jung von Brings Ricardo Pietreczko 20. Oktober 1994 (Alter 29 Jahre), Berlin Pikachu Pokémon Theme von Jason Paige Dragutin Horvat 8. Januar 1976 (Alter 47 Jahre), Kassel Herkules Freed from Desire von Gala

Clemens und Schindler sind die beiden besten deutschen Darts-Spieler

Zuletzt zeigte die Formkurve von Gabriel Clemens bei den Players Championship Finals, dem letzten Darts-Turnier vor der WM, allerdings wieder deutlich nach oben. „Sein Scoring konnte er mit einer effektiven Doppelquote paaren – und schon stand er im Halbfinale. Das war ein Befreiungsschlag“, analysiert Geiler. Dennoch glaubt der Darts-Experte nicht, dass Clemens erneut ins Halbfinale einziehen wird. Der Grund dafür: Luke Humphries. „Den besten Spieler des Jahres müsste er im Viertelfinale an Neujahr schlagen. Aber dass es zu diesem Duell kommt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

Der andere deutsche Star im Darts-Universum ist Martin Schindler. Der 27-Jährige habe „sich in dieser Saison auf hohem Niveau stabilisiert“, so Geiler. Auch wenn die Entwicklung von Schindler nicht ganz so steil wie im Jahr zuvor verlief, ist der Strausberger ein Hoffnungsträger, denn „seine Leistungen sind sehr konstant beständig“, führt der Darts-Experte aus. Nur die positiven Resultate fehlten zuletzt. „Er macht eine kleine Ergebniskrise durch.“ Aufgrund von Schindlers ersten Erfolgen im „Ally Pally“ letztes Jahr traut ihm Geiler, der auch eine WM-Session kommentieren wird, das Viertelfinale zu.

Ricardo Pietreczko (links) und Dragutin Horvat (rechts) wollen auch nach Weihnachten noch im Turnier sein. © Montage/Imago

Sorgt Darts-Hoffnung Florian Hempel bei der Darts-WM für eine Überraschung?

Außer den beiden bekannten Darts-Virtuosen nehmen drei weitere deutsche Darts-Spieler an der WM teil. Neben dem „Urgestein des deutschen Darts“, wie Geiler Dragutin Horvat nennt, sind WM-Debütant Ricardo Pietreczko, dessen Spitzname „Pikachu“ lautet sowie Florian Hempel, der als erster Deutscher bereits am 17. Dezember ins Turnier einsteigt, dabei. Adrian Geiler blickt insgesamt optimistisch auf die deutschen Teilnehmer: „Ich denke, dass wir alle fünf deutschen Spieler nach Weihnachten noch im Turnier haben.“

Dem 33-jährigen Florian Hempel bescheinigt Geiler „eine fantastische Verfassung“ und zeigt sich hoffnungsvoll: „Der Kölsche Jung hat sich zwar erst auf den letzten Drücker für die WM qualifiziert, aber das beeindruckend. Hempel liebt die große Bühne, der „Ally Pally“ und er – das matcht.“ Zum ersten Mal in der Darts-Geschichte sind fünf Deutsche bei der WM dabei. Die Zuversicht auf ein positives Abschneiden ist dementsprechend groß. (jsk)